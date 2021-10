Une star de l'OM coincée en Angleterre, son match contre le PSG a scotché tout le monde

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba s’éclate à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central enchaîne les performances de qualité. Et ne semble pas envisager son avenir chez les Gunners. Mais le club londonien aura le dernier mot l’été prochain, comme le manager Mikel Arteta l’a rappelé avec autorité en conférence de presse.

Forcément moins créatif que l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, ou que le milieu de l’Olympique Lyonnais Lucas Paqueta, William Saliba fait tout de même partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille impressionne à chaque rencontre, et ce peu importe l’adversaire en face. L’international Espoirs français a notamment répondu présent contre lors du Classique face au PSG (0-0) au Vélodrome dimanche dernier.

Un match durant lequel le Marseillais a marqué les esprits avec son retour à toute vitesse sur Kylian Mbappé ! « Je me suis dit, soit je prends le rouge, soit je prends le ballon. J’ai bien taclé le ballon donc voilà », commentait William Saliba, fier de sa performance contre l’armada offensive des Parisiens. « C’est le meilleur match de ma carrière, a-t-il estimé. Jouer un Clasico au Vélodrome devant cette ferveur… » Mais aussi devant ses dirigeants d’Arsenal. En effet, le défenseur central prêté par les Gunners reste observé par les Londoniens.

Les prestations du Français ne passent pas inaperçues outre-Manche, d’où les nouvelles questions de la presse anglaise ce vendredi. L’occasion pour Mikel Arteta d’expliquer comment Arsenal peut se permettre de se priver de William Saliba. « Tout est lié, évidemment avec le nombre de défenseurs centraux que nous pourrions avoir dans l'effectif, s’est défendu le manager des Gunners. Le problème que l'on a eu par le passé, c'est le nombre de défenseurs centraux et notre manque d'équilibre à ce poste. Et parce que William a pris cette décision pour sa carrière à cet instant, à savoir récolter les minutes de jeu qu'il obtient et progresser, on pense que c'était la bonne chose à faire. »

#UnJourUnOlympien : William Saliba, né le 24 mars 2001



« Si tu réussis à être performant à Marseille, à jouer devant cette pression, tu peux jouer n’importe où … Je n’ai jamais vu une passion comme ça : dans cette ville, il n’y a que l’OM qui compte »#TeamOM #Lolympienne pic.twitter.com/WMok3FVQO5 — 𝑪𝒉𝒆𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓_𝑹𝒐𝒛𝒆 (@Chevalier_Roze) October 29, 2021

« En tant que club auquel il appartient, on est toujours en contact, a poursuivi Mikel Arteta. Edu (directeur sportif) et Ben Knapper (responsable des prêts) étaient là-bas pour le voir et gardent un œil attentif sur lui et sur les progrès qu'il réalise. Bien évidemment, c'est notre joueur et c'est ce que l'on fait pour tous nos joueurs prêtés. » Un discours autoritaire de la part de l’Espagnol, qui laisse clairement entendre qu’Arsenal aura les cartes en main pour l’avenir de William Saliba. « C'est une décision que l'on prendra l'été prochain, a-t-il prévenu. C'est notre joueur et cela pourrait naturellement se produire. Mais on devra s'asseoir et décider de ce qui est le mieux pour la suite de sa carrière. »

Arsenal en position de force

Il faut pourtant rappeler que l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne n’a jamais eu sa chance à Arsenal. C’est simple, William Saliba a enchaîné les prêts, sans disputer ne serait-ce qu’un seul match officiel avec le pensionnaire de Premier League. Un choix incompréhensible pour Dimitri Payet, qui n’a pas hésité au moment de désigner la meilleure recrue estivale de l’Olympique de Marseille. « Celui qui m'impressionne le plus, c'est "Willie". Vu ce qu'il fait depuis le début de saison, je ne comprends pas qu'il n'ait pas joué davantage avec Arsenal », s’étonnait le meneur de jeu. A croire que la saison du défenseur central change la donne.

Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui, compte tenu des performances du roc de 20 ans, envisage probablement de négocier un transfert définitif, sachant que le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Désormais, il semble que les Gunners soient prêts à s’y opposer et à récupérer leur joueur sous contrat jusqu’en 2024. Et dans le meilleur des cas, le prix de l’opération devrait sensiblement grimper. Quoi qu’il en soit, de son côté, William Saliba ne manquera pas de pistes intéressantes pour son avenir.