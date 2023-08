Un Panaméen à l’OM, Longoria tient son latéral

A la recherche d’un latéral droit, l’Olympique de Marseille va finaliser l’arrivée attendue. Le club phocéen s’apprête à boucler le transfert du Panaméen Michael Murillo en provenance d’Anderlecht.

Nouvelle recrue en approche à l’Olympique de Marseille. Parmi les derniers objectifs fixés au mercato estival, le pensionnaire du Vélodrome souhaite recruter un latéral droit. Un dossier que Pablo Longoria s’apprête à finaliser. En effet, le journaliste Fabrizio Romano annonce l’arrivée imminente de Michael Murillo en provenance d’Anderlecht.

EXCL: Olympique Marseille agree deal to sign Michael Murillo from Anderlecht on permanent deal, here we go! 🚨⚪️🔵🇵🇦 #OM



27 yo right back will join OM in the next hours, agreement between all parties also on personal terms. #TeamOM pic.twitter.com/Yfm7MhL6nV