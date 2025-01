Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le départ très probable d'Elye Wahi de l'Olympique de Marseille sera probablement compensé par la signature d'un attaquant supplémentaire avant la fin du mercato d'hiver.

Le dossier Elye Wahi s'est subitement accéléré depuis ces dernières heures, puisque le jeune attaquant arrivé de Lens l'été dernier aurait trouvé un accord avec le club de Francfort, laissant le soin aux dirigeants de l'OM et du club allemand le soin de trouver un deal qui convienne financièrement aux deux formations. Relégué dans la hiérarchie des attaquants marseillais par Roberto De Zerbi, Wahi a compris qu'il devait encore changer de club s'il voulait avoir sa chance, et le club de Bundesliga est l'endroit idéal pour cela quand on voit sa réussite au mercato ces dernières années. Tandis que la coûteuse (25ME) page Elye Wahi devrait rapidement se refermer à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne vont pas en rester là et l'idée de la signature d'un joueur au profil offensif est forcément étudiée de près par les deux dirigeants de l'OM.

Elye Wahi parti, l'OM va passer à l'attaque

OM : L'accord est total, Wahi file à Francfort https://t.co/c4rBhiqJKW — Foot01.com (@Foot01_com) January 20, 2025

Tandis que les supporters marseillais tentent de mener l'enquête sur ce fameux joueur susceptible de débarquer dans leur club préféré avant le 3 février prochain, date de la fin du mercato d'hiver, le suspense pourrait rapidement prendre fin une fois qu'Elye Wahi sera officiellement parti de la cité phocéenne. Et pour obtenir une réponse, les fans de l'OM se sont tournés vers les spécialistes du mercato afin de savoir si des rumeurs étaient déjà revenues à leurs oreilles sur l'heureux élu. Grand spécialiste du mercato en France, Santi Anoua a été interrogé directement sur la possibilité que l'Olympique de Marseille se positionne sur un nouvel attaquant, et le journaliste ne s'est pas défilé, bien au contraire.

Bientôt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 20, 2025

Alors qu'on lui demandait le nom du joueur, il a répondu qu'il y aurait « bientôt » une annonce, confirmant implicitement le fait que l'OM avait déjà avancé sur ce dossier et que les choses devraient rapidement se décanter. On voit mal pourquoi notre confrère, qui a très souvent des infos très sérieuses, se lancerait dans un tel teasing s'il n'a pas déjà une petite idée sur le joueur qui viendra renforcer le secteur offensif marseillais.