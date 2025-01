OM ‍: L'accord est total, Wahi file à Francfort

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le dossier Ely Wahie a été rapidement réglé par l'Olympique de Marseille puisque le départ de l'attaquant serait déjà acté avec Francfort.

En manque de temps de jeu à l'OM, où il n'a plus vraiment la confiance de Roberto De Zerbi, Elye Wahi est plus que jamais sur le départ de la cité phocéenne. L'attaquant français voulait pourtant s'imposer à Marseille, mais la réalité du marché des transferts a ses raisons que la raison ignore. Suite au départ d'Omar Marmoush à Manchester City, Francfort n'a pas tardé pour contacter Elye Wahi et négocier sa venue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

Selon les informations de RMC, le club allemand vient d'obtenir l'accord total du joueur marseillais ce lundi. Il reste désormais à en faire de même avec l'OM. Le média rajoute que Francfort a fait une offre à la direction phocéenne pour signer l'ancien de Lens. Mais Marseille veut récupérer sa mise, alors que les pensionnaires du Stade Vélodrome avaient recruté Wahi l'été dernier pour 25 millions d'euros. A noter que d'après Foot Mercato, l'offre allemande va faire mouche puisque quelques détails seulement restent à régler avant la finalisation du deal. Reste à en connaitre son montant financier de cette opération, et l'éventuel usage que fera Marseille de cet argent.