Milik coéquipier de Ribéry ? Mais oui c'est possible !

Par Hadrien Rivayrand

Arkadiusz Milik n'est pas certain de rester à l'OM la saison prochaine. L'international polonais se sait courtisé, notamment en Serie A.

L'OM aura une saison prochaine très chargée. Le club phocéen devra jouer sur tous les tableaux avec comme récompense ultime, le fait de pouvoir évoluer en Ligue des champions. Pour faire bonne figure sur la scène européenne, Jorge Sampaoli veut un effectif ambitieux. L'entraineur argentin sera particulièrement attentif aux choix de sa direction cet été lors du mercato. Tout porte à croire cependant qu'il ne tiendra pas rigueur à Pablo Longoria d'une future vente d'Arkadiusz Milik. Le Polonais et Sampaoli ont connu de nombreux différends la saison passée et ne semblent plus du tout sur la même longueur d'onde. Surtout que l'ancien Napolitain ne parait pas capable de s'adapter au système de jeu de Jorge Sampaoli malgré ses 20 buts inscrits lors du dernier exercice. S'il n'est pas contre l'idée de rester à l'OM, alors que son prêt avec option d'achat automatique débouche sur un nouveau contrat jusqu'en juin 2023, un club de Serie A veut tenter sa chance.

Milik de retour en Serie A, une bonne affaire pour l'OM

À la recherche d'un attaquant, la Salernitana a coché les noms d'Arkadiusz Milik et d'Edinson Cavani !



🗞 Corriere dello Sport pic.twitter.com/Ucs9FEfBf0 — Vibes Foot (@VibesFoot) June 22, 2022

Selon les informations du Corriere Dello Sport, la Salernitana, club où évolue Franck Ribéry, souhaite s'attacher les services de Milik cet été. Le club italien veut se donner les moyens de jouer autre chose que la lutte pour le maintien la saison prochaine et compte bien réaliser un mercato ambitieux. Le prix du Polonais est estimé à 16 millions, ce qui pourrait grandement soulager les finances de l'OM. A noter que la Salernitana, qui est également intéressé par le profil d'Edinson Cavani, n'est pas le seul club à apprécier Arkadiusz Milik. C'est également le cas de la Juventus mais aussi du FC Nantes. Son profil plait beaucoup à Waldemar Kita, qui sait que son équipe aura besoin d'expérience pour bien figurer en Ligue Europa la saison prochaine. A 28 ans, Milik va devoir peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Surtout qu'une Coupe du monde sera à jouer avec la Pologne au Qatar à la fin de l'année 2022. Pour rappel, les Polonais seront dans la poule de l'Argentine, de l'Arabie saoudite et du Mexique.