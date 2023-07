Un international brésilien pour 20ME, l'OM refuse de payer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille désire se renforcer, mais Pablo Longoria ne fera pas n'importe quoi, conscient que financièrement l'OM ne peut pas prendre des risques sans savoir si le club phocéen jouera la Ligue des champions. Les clubs trop gourmands doivent se calmer.

On l’a appris il y a quelques jours, Renan Lodi a tapé dans l’œil des dirigeants marseillais, un profil validé par Marcelino le nouvel entraîneur de l’OM. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid, même s’il a été prêté cette saison à Nottingham Forest, le latéral gauche, international brésilien, qui a porté le maillot de la Seleçao à 19 reprises, est de retour chez les Colchoneros avec qui il est lié jusqu’en 2026. Pablo Longoria, qui connaît parfaitement le marché espagnol, a donc noué des contacts avec les dirigeants madrilènes afin de faire part de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour un prêt de Renan Lodi cet été. L’offre a aussitôt été refusée, mais le président phocéen a souhaité négocier un possible transfert du latéral et a donc demandé le prix exigé par l’Atlético de Madrid. A en croire AS, c’est là que ça s’est compliqué.

Madrid est trop gourmand avec l'OM

Posiciones muy alejadas entre el Atlético de Madrid y el OM por Renan Lodi. Pese al interés en el lateral izquierdo, el conjunto francés no insistirá en su fichaje al considerar caro el precio que han fijado los rojiblancos por el jugador.@diarioas pic.twitter.com/lzV2esNhEe — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 8, 2023

Pour vendre le joueur de 25 ans, l’équipe espagnole réclame près de 20 millions d’euros. Andrés Onrubia Ramos, journaliste du grand quotidien sportif espagnol, explique que du côté de l’Olympique de Marseille on n’ira pas plus loin dans les négociations, considérant que l’équipe dirigée par Diego Simeone va beaucoup trop loin dans ses exigences. « Les positions sont très éloignées entre l'Atlético de Madrid et l'OM au sujet de Renan Lodi. Malgré l'intérêt pour l'arrière gauche, l'équipe française n'insistera pas pour sa signature, considérant que le prix fixé par les Rojiblancos pour le joueur est trop cher », indique le journaliste d'AS. Il faut désormais savoir si l'Atlético de Madrid finira par se montrer plus raisonnable et reviendra à la table des négociations ou si Pablo Longoria a déjà tourné la page.