Un goleador algérien tout proche de l'OM ‍!

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal risque d’être mouvementé à l’OM, où Gennaro Gattuso souhaite profiter du mois de janvier pour renforcer son secteur offensif. Dans ce but, Mohamed-Amine Amoura est pisté par Mehdi Benatia.

Les pistes se multiplient pour le mercato de l’Olympique de Marseille, sans que l’on sache encore sur quels joueurs vont foncer les dirigeants phocéens au mois de janvier. En quête d’un ailier pour venir concurrencer Sarr, Ndiaye ou encore Correa dans le secteur offensif, Gennaro Gattuso a passé sa commande au Père Noël, qui n’est autre que le nouveau conseiller sportif du club… à savoir Mehdi Benatia. L’ancien capitaine de Maroc et ex-agent a un gros carnet d’adresse, y compris en Afrique. Après avoir activé plusieurs pistes marocaines, voilà que l’ancien défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich a lancé l’OM sur une piste algérienne selon les informations du média L’Expression.

L’Olympique de Marseille serait très intéressé par le profil de Mohamed-Amine Amoura, auteur de 17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise en Belgique. Des statistiques qui en font logiquement un attaquant extrêmement attrayant pour le club phocéen d’autant que Mohamed-Amine Amoura est encore jeune (23 ans) et dispose d’une polyvalence intéressante pour Gennaro Gattuso.

L'OM a-t-il les moyens de recruter Amoura ?

En effet, l’international algérien (13 sélections, 4 buts) est aussi bien capable d’évoluer en pointe que sur un côté. Un profil très intéressant pour l’OM, dont l’entraîneur varie entre un 4-3-3 et un 3-5-2 depuis sa prise de fonctions sur la Canebière. Reste maintenant à voir si le prix de Mohamed-Amine Amoura sera en adéquation avec les finances du club détenu par Frank McCourt. Recruté en provenance du FC Lugano en août dernier pour 4 millions d’euros, Mohamed-Amine Amoura vaut désormais plus du double grâce à ses statistiques affolantes en Belgique. L’OM a-t-il les moyens de poser 10 millions d’euros ou plus sur un jeune avant-centre très prolifique et prometteur cet hiver ? Cela pourrait aussi dépendre des départs alors que Vitinha ou encore Ismaïla Sarr ne seront pas retenus en cas de belle proposition au mois de janvier.