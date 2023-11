Un flop de l’OM a la cote en Premier League

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parmi les recrues décevantes de l’Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr parvient à conserver une cote intéressante sur le marché des transferts. L’ailier sénégalais reste suivi par des pensionnaires de Premier League avant le mercato hivernal. Mais le club phocéen n’envisage pas le départ de sa recrue.

Pour expliquer les résultats insuffisants de l’Olympique de Marseille, de nombreux supporters et observateurs accusent Pablo Longoria. Le président marseillais, d’abord encensé pour les opérations effectuées pendant le mercato estival, subit maintenant de vives critiques à cause d’un recrutement jugé raté. Il est vrai que les recrues offensives ne répondent pas aux attentes. Comme l’ancien minot Iliman Ndiaye, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang ne suscite plus la même ferveur après ses débuts décevants.

Sarr plaît toujours en Angleterre

Quant à l’Argentin Joaquin Correa, beaucoup parlent d’une véritable énigme. Tandis que le Sénégalais Ismaïla Sarr a déjà clairement affiché ses limites. L’ailier arrivé en provenance de Watford était censé amener sa percussion et sa capacité d’élimination sur le couloir droit. Mais son niveau technique et son manque d’efficacité l’empêchent d’alimenter ses faibles statistiques (quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues). Il faut croire que les scouts anglais voient ses performances d’un autre œil. Car selon les informations du journaliste Ekrem Konur, des clubs de Premier League suivent les prestations du Marseillais.

🔥Premier League clubs are monitoring the situation of Marseille's 25-year-old winger Ismaïla Sarr. 🔵#OM



❌The French club does not plan to sell the Senegalese player in January. 🇸🇳 pic.twitter.com/Zt5bjg2vJ1 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2023

On ignore si ces courtisans pensent à formuler une offre. En tout cas, la source indique que l’Olympique de Marseille ne souhaite absolument pas se séparer d’Ismaïla Sarr. Cette précision confirme la tendance récemment évoquée par RMC, selon laquelle le club phocéen continue de croire en ses recrues. Aucune d’entre elles ne sera poussée vers la sortie cet hiver. Reste à savoir comment réagirait le président Pablo Longoria si l’opportunité de réaliser une plus-value sur un flop se présentait. Pour rappel, l’ancien joueur du Stade Rennais, qui devrait disputer la Coupe d’Afrique des Nations en janvier, avait coûté environ 13 millions d’euros.