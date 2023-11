Un fiasco à 35 ME, l'OM est sur le coup

Dans : OM.

Seulement dixième de la Ligue 1 après 11 matchs disputés, l’Olympique de Marseille doit absolument se relancer et boucler une deuxième partie de saison tonitruante pour espérer accrocher une place européenne. Un joueur d’Arsenal est pisté sur le mercato pour améliorer l’effectif.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs envoient pléthore de joueurs à Marseille. Le club de la cité phocéenne a pourtant réalisé un mercato très alléchant sur le papier mais ne parvient tout de même pas à enchaîner en championnat. Certaines recrues comme Aubameyang, Correa ou Iliman Ndiaye ont du mal à afficher un rendement satisfaisant. C’est pour cela que Pablo Longoria se démène en interne afin d’améliorer l’effectif olympien et de redonner espoir aux supporters. Selon les informations de la Tribune Olympienne, l’OM est intéressé par les services de Fabio Vieira. Le joueur évolue à Arsenal mais n’entre pas réellement dans les plans de Mikel Arteta. Auteur de 13 matchs joués depuis le début de la saison, le milieu de terrain offensif n’a été titularisé qu’à 4 reprises, pour 1 but inscrit et 2 passes décisives délivrées.

Marseille pioche chez les remplaçants d’Arsenal

L’OM envisage probablement de relancer le meilleur joueur de l’Euro espoirs 2021. International avec les moins de 23 ans avec le Portugal, Fabio Vieira est encore loin de la sélection senior et a certainement besoin de plus de temps de jeu pour y postuler. Arsenal a tout de même déboursé 35 millions d’euros pour le recruter lors de l’été 2022, en provenance du FC Porto, avec qui il a réalisé une excellente saison (7 buts et 16 passes décisives). Le profil polyvalent de Fabio Vieira pourrait permettre à l’OM de trouver une nouvelle animation offensive, qui a été par moment inexistante cette saison. Reste à savoir si le numéro 21 des Gunners sera séduit par le projet de jeu des Marseillais.