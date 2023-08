Un désastre financier à l’OM, Longoria calme le jeu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM va jouer son avenir européen dès le mois d’août avec le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions puis les barrages en cas de qualification contre le Panathinaïkos. Avec la nécessité sportive et financière de se qualifier, un sujet évoqué par Pablo Longoria.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille jouera son premier match officiel de la saison trois jours avant les autres équipes de Ligue 1. Et pour cause, troisième du championnat en 2022-2023, le club phocéen doit passer par le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui sera suivi du barrage en cas de qualification face aux Grecs du Panathinaïkos. Sur le plan sportif, l’objectif de l’OM est clairement de se hisser en C1 au vu du mercato quatre étoiles réalisé par Pablo Longoria avec les signatures de joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi.

Financièrement aussi, une qualification en Ligue des Champions est importante au vu de la différence colossale qui existe entre les revenus de la C1 et ceux de l’Europa League. Mais en conférence de presse, Pablo Longoria a tenu à rappeler que sur le plan financier, une qualification en Ligue des Champions n’était pas « vitale » à proprement parler pour l’OM même s’il s’agit sans ambiguïté de l’unique objectif du club olympien.

Longoria évoque la qualification en Ligue des Champions

« Parler de questions vitales dans sa saison en août, il faut savoir rester mesuré. C’est vrai que c’est très important pour nous, spécialement pour le prestige du club, spécialement pour le développement sportif et économique du club. Je crois que l’on doit tous travailler pour aller chaque saison en Ligue des champions, c’est l’objectif que l’on a. C'est aussi vrai que disputer des qualifications, 4 matchs au total, c’est quelque chose que l’on mérite pour ce qu’on a fait la saison dernière » a indiqué Pablo Longoria, qui espère maintenant que son équipe sera au rendez-vous dès mercredi contre le Panathinaïkos à Athènes, une semaine avant de recevoir le club grec au Vélodrome. En cas de qualification, les hommes de Marcelino affronteront le vainqueur du duel entre Braga et le Backa Topola.