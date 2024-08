Un clash ‍? quel clash ‍? Il quitte l'OM par la grande porte

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Transféré de l’OM vers l’OGC Nice lors de ce mercato estival, Jonathan Clauss est revenu sur son départ de la Canebière. Il l’assure, il ne l’a pas mauvaise contre son ancienne formation.

C’était l’un des nombreux joueurs sur lesquels l’Olympique de Marseille ne comptait plus cet été. Poussé vers la sortie à la fois par ses dirigeants comme par son entraîneur Roberto De Zerbi qui ne comptait pas l’utiliser cette saison, Jonathan Clauss a dû se résoudre à changer de club, et il a atterri à l’OGC Nice qui l’a recruté pour un montant de 5 millions d’euros. Après avoir été vivement critiqué par Mehdi Benatia il y a quelques mois qui lui reprochait son investissement au sein de l’équipe phocéenne, le latéral droit international français a été la cible des supporters marseillais qui n'ont pas apprécié son attitude sur certains matchs. Malgré sa présence à l’Euro 2024, le joueur n’a pas disputé la moindre minute en Allemagne. Désormais sur la Côte d’Azur, Clauss, interviewé par Téléfoot, est ainsi revenu sur son départ de Marseille. Malgré les rumeurs à son sujet ces derniers mois, il affirme ne pas être parti fâché de l’OM.

Jonathan Clauss pas rancunier après son départ de l’OM

"On m’a simplement fait comprendre qu’il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte l’OM et ses décisions (...). Il n’y a aucun clash ni problème avec le club !"



Jonathan Clauss raconte les coulisses de son départ de l’OM cet été pic.twitter.com/5HtwYMQRC4 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 25, 2024

L’ancien joueur du RC Lens estime ainsi être toujours en bonnes relations avec son ancien employeur : «On m’a simplement fait comprendre qu’il était temps pour nous de nous séparer. Je respecte absolument le club et ses décisions. Oui, je suis parti de Marseille en bons termes, parce qu’aujourd’hui j’ai pris du recul sur la situation. Il ne faut pas non plus oublier qu’à l’OM j’ai découvert la Ligue des Champions, l’Europa League, j’ai joué énormément de matchs et j’ai aussi découvert un club extraordinaire. Évidemment, il n'y a aucun clash ou aucun problème avec l’Olympique de Marseille», a-t-il clairement assuré dans l’émission de TF1. Le défenseur va désormais devoir montrer qu’il est toujours un joueur fiable de Ligue 1 et que ses performances au sein d’une autre équipe du championnat peuvent lui permettre d’être utile pour l’Equipe de France sur le moyen terme. Cela tombe bien, la prochaine liste de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de septembre est attendue dans les prochains jours.