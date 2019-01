OM : Antonio Sanabria, l'attaquant tant attendu par Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Même si Jacques-Henri Eyraud semble faire du recrutement de Mario Balotelli son obsession lors de ce mercato hivernal, le président de l'Olympique de Marseille a tout intérêt à ne pas se rater et pour cela il doit prévoir un plan B en cas d'échec des négociations avec le buteur italien, très gourmand sur le plan salarial. Alors, l'OM reste tout de même à l'écoute du marché, et ces derniers jours le club phocéen aurait étudié le dossier d'Antonio Sanabria, dont la candidature a été soumise à Andoni Zubizarreta affirme ce lundi après-midi France-Football.

Le nom de l'attaquant international paraguayen du Bétis Séville avait déjà circulé en Ligue 1 puisqu'au dernier mercato estival, Antonio Sanabria avait été cité comme le possible successeur de...Mario Balotelli si ce dernier avait signé à l'Olympique de Marseille. Agé de 22 ans, Antonio Sanabria a connu La Masia, afin finalement d'être transféré du Barça à Sassuolo en janvier 2014 pour 5,7ME, puis à l'AS Rome six mois plus tard pour 6,2ME. Prêté ensuite au Sporting Gijon, l'attaquant a finalement rejoint le Bétis Séville en juillet 2016 pour 7,5ME. Encore lié deux ans avec le club andalou, Antonio Sanabria a marqué cinq buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.