Trois offres pour cette catastrophe à 32ME, l'OM va craquer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria va probablement devoir accepter son erreur, mais les 32 millions d'euros dépensés par l'Olympique de Marseille pour s'offrir Vitinha ne seront jamais remboursés. L'OM a cependant des offres pour le joueur portugais.

Le président de l’OM a largement contribué au plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, puisqu’il a validé la signature de Vitinha en provenance du SC Braga le 31 janvier 2023 pour une somme totalement incroyable de 32 millions d’euros. Un an plus tard, même si l’attaquant portugais de 23 ans ne démérite pas, il est évident qu’il n’est pas du tout à la hauteur de l’investissement colossal réalisé au mercato d’hiver 2023 par l’Olympique de Marseille. Alors, même si Pablo Longoria ne peut pas clairement le dire, il est évident qu’il étudiera les offres éventuelles pour Vitinha, et cela, dès l’ouverture du marché des transferts le 1er janvier prochain. Cela tombe bien, même s’il n’a pas convaincu sous le maillot de l’OM, l’attaquant intéresse tout de même des clubs européens.

Vitinha ne vaut plus que 15ME

💣💥 3 Premier League and Serie A clubs are preparing to make an offer to sign Marseille's 23-year-old Portuguese striker Vitinha in January. 🇵🇹 🔵 #OM pic.twitter.com/ueMKjKSJu2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023

Journaliste et spécialiste du mercato, Ekrem Konur affirme que trois clubs sont prêts à faire une offre à Pablo Longoria concernant Vitinha. « Trois clubs de Premier League et de Serie A s'apprêtent à faire une offre pour recruter l'attaquant portugais de Marseille, 23 ans, Vitinha, en janvier », précise le journaliste turc, qui ne va toutefois pas jusqu'à révéler le nom des clubs concernés et surtout l'offre qu'ils sont prêts à faire à l'Olympique de Marseille pour s'attacher les services de Vitinha. Car un an après s'être engagé avec l'OM pour 32 millions d'euros, l'ancien joueur de Braga ne vaudrait plus que 15 millions d'euros, une énorme décote pour ce qui s'apparente à un gros fiasco à mettre sur le compte de Pablo Longoria.