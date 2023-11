Trois mois de misère, il annonce le pire à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'OM a souffert sur les derniers matchs, et les victoires sont rares en championnat. Une lourde perte au milieu de terrain explique aussi cette difficulté, et ce n'est donc pas prêt de s'arranger.

Blessé contre Lille le 4 novembre dernier (0-0) lors de la 11e journée de la Ligue 1, Valentin Rongier va être absent pendent au moins 3 mois. Sans lui, l'Olympique de Marseille a chuté à Lens et a battu difficilement l'AEK Athènes en Europa League. Preuve de son côté indispensable.

Marseille réalise un début de saison assez désastreux, avec une très décevante 10e place en championnat, après 11 matchs disputés. Si le club de la cité phocéenne a encore un match de retard contre l'OL à jouer, le bilan n'est pas du tout à la hauteur des espérances de cet été. De plus, l'OM doit gérer les problèmes extra-sportifs et désormais les absences de certains cadres. Dernièrement, c'est Valentin Rongier qui s'est blessé et qui ne sera disponible que dans 3 mois au minimum. Marseille perd son capitaine et pour Romain Haering, cela se ressent totalement dans le jeu, contre Athènes en Coupe d'Europe et face à Lens durant la dernière journée de la Ligue 1 où l'OM n'a pas été en mesure d'être dangereux. Une déclaration qui fait polémique chez les supporters olympiens.

Il défend Rongier et se fait incendier par les Marseillais

« À tous les anti-Rongier, j'espère que vous êtes contents du niveau affiché contre l'AEK Athènes et contre Lens. L'équipe qui défend dans sa surface, qui n'arrive pas à récupérer un ballon. Vous avez vu l'OM sans Rongier et vous allez le voir pendent 3 ou 4 mois et ça va vous faire très mal je pense » a lâché le présentateur des émission du site Le Phocéen. Une déclaration qui a rapidement tourné sur les réseaux sociaux, indignant une partie des supporters marseillais, qui trouvent que même lorsque Rongier était titulaire, l'OM était en difficulté. Romain Haering a ensuite clarifié ses propos sur son compte X (ex-Twitter) pour expliquer que Rongier n'est pas indispensable mais que son absence reste préjudiciable pour Marseille, en dépit de son début de saison aussi raté. « Si tu ne vois pas la différence entre l’OM contre Brighton vs l’OM d’hier et jeudi je ne peux rien faire. Après c’est que sur les deux derniers matchs on a pris des vagues en jouant très bas ce que je n'avais pas vu sur les débuts de Gattuso. Je ne dis pas qu’on ferait mieux avec Rongier mais sans lui, ce n'est pas mieux en tout cas » a-t-il ajouté. Gattuso devra composer sans Rongier lors des prochaines et surtout trouver une solution pour relancer l'OM sans le milieu de terrain.