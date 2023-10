Tempête à l'OM, Longoria ne contrôle plus rien

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les plus hauts dirigeants de l'OM se réunissaient vendredi, et si rien n'est officiellement sorti de ce rendez-vous, l'ambiance autour de Pablo Longoria n'est pas sereine.

Au lendemain du nul forcément décevant contre Brighton, Pablo Longoria avait un rendez-vous très important et dont le président de l’Olympique de Marseille aurait probablement désiré qu’il reste confidentiel. En effet, vendredi, Longoria a réuni Stéphane Tessier, Javier Ribalta et Pedro Iriondo afin de parler de la suite des événements à la tête du club phocéen, suite au départ, refusé par Frank McCourt, de l’actuel patron de l’OM.

Si Pablo Longoria semble avoir renoncé à ses velléités de démission, du moins pour l’instant, il n’en va pas de même avec Javier Ribalta. Le directeur du football a quitté la cité phocéenne depuis la fameuse réunion avec les Ultras et le coup d’éclat de Rachid Zeroual, et c’est depuis la Suisse, où il se ressource, que Ribalta a fait savoir qu’il désirait quitter Marseille. Même s’il a fait son retour il y a quelques jours en France, Javier Ribalta veut partir. Ce samedi, La Provence affirme que la rumeur d’un départ de l’actuel directeur du football vers un grand club du championnat d’Italie circule, mais elle a été démentie par l’Olympique de Marseille.

Des réunions à venir à l'OM

Quoi qu’il en soit, tout est désormais assez flou autour des dirigeants de l’OM, et à en croire le quotidien régional, cela ne va pas se calmer. Car après cette réunion des quatre dirigeants, c'est cette fois avec Barry Cohen, le président du conseil de surveillance de Marseille, et d'autres membres de la garde rapprochée de Frank McCourt que Pablo Longoria et ses trois collègues vont devoir faire savoir ce qu'ils veulent faire et surtout qui veut faire quoi. Car à priori, ce quatuor pourrait être dynamité.

Plusieurs sources confirment que le départ de Javier Ribalta semble clairement dans les tuyaux et que celui de Stéphane Tessier, le directeur financier et administratif de l'Olympique de Marseille, ne serait pas non plus une énorme surprise. De quoi forcément nourrir l'étrange climat qui règne autour de l'actuel 13e du classement de Ligue 1, tout cela avec, dans toutes les têtes les rumeurs incessantes sur une éventuelle vente de l'OM à des investisseurs saoudiens ou à Rodolphe Saadé, le très marseillais patron de CGA CGM.