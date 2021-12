Steve Mandanda et l'OM, le divorce est proche

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La longue histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Steve Mandanda pourrait se terminer brutalement. Le gardien de but vit mal son statut de remplaçant derrière Pau Lopez.

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato 2007, Steve Mandanda avait quitté une première fois le club phocéen en 2016, mais un an plus tard l’OM le faisait revenir de Crystal Palace, le contrat du gardien de but français étant même prolongé jusqu’en 2024. Mais depuis quelques mois les choses ont changé au sein de Marseille, et Pablo Longoria est déterminé à renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli, laissant à ce dernier le soin de faire ses choix. Pour l’entraîneur argentin, il est clair que désormais le gardien de but numéro 1 est Pau Lopez et plus Steve Mandanda. Une situation qui commence à sérieusement miner le moral de l’ancien havrais, lequel aurait demandé un entretien particulier avec son entraîneur afin de mettre les choses au clair. Selon RMC, l’international tricolore souhaite savoir si la sentence de Sampaoli est irrévocable, et surtout si les dés ne sont pas pipés depuis le début, car El Fenomeno a du mal à comprendre comment Pau Lopez lui a été profité si vite et sans justification sportive criante.

Steve Mandanda prêt à changer de club au mercato

Le média explique qu’après cette rencontre avec Jorge Sampaoli, Steve Mandanda décidera de quoi sera fait son avenir à l’Olympique de Marseille ou ailleurs. Sans vouloir faire des vagues dans le vestiaire phocéen, le portier de 36 ans sait que sa carrière de footballeur professionnel n’est pas extensible à l’infini et s’il veut aller au Qatar avec l’équipe de France il doit impérativement être titulaire avec son club. Autrement dit, Steve Mandanda pourrait demander un bon de sortie et n’aurait aucun mal à trouver une équipe. RMC confirme en effet que « certains clubs français, en quête d’expérience et d’une valeur sûre à ce poste, seraient attentifs à sa situation ». Rien n’est encore décidé pour le gardien de but marseillais, mais l’idée d’un départ pourrait s’imposer si cette place de numéro 2 dans la hiérarchie lui est confirmée de vive voix par Jorge Sampaoli.