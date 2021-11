Avant OM-Lazio, ce Mussolini qui secoue les tribunes

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La Lazio se déplacera sans Romano Floriani Mussolini ce jeudi à Marseille. Zoom sur ce jeune joueur qui fait déjà beaucoup parler pour sa filiation.

C’est un nom, et même un patronyme, qui fait beaucoup parler à Rome ces derniers mois. Le jeune footballeur Romano Floriani Mussolini fait désormais partie de l’effectif professionnel de la Lazio Rome, après avoir fait ses classes dans un premier temps du côté de l’AS Roma. Le nom de famille de ce latéral droit de 18 ans est fortement connoté historiquement, puisque le joueur en question est l’arrière petit-fils du dictateur qui a régné sur l’Italie fasciste entre 1922 et 1945. Un nom forcément lourd à porter, mais qui ne dérange pas le jeune homme et sa famille, bien au contraire. En effet, sa mère a insisté pour que le nom de Mussolini soit présent à l’état civil, alors qu’il aurait du disparaitre au profil du nom du père de l’enfant, Floriani. Mais l’idée de prolonger la lignée du « Duce » compte visiblement beaucoup dans cette famille toujours sulfureuse. Son père a été condamné pour des rapports sexuels avec des mineurs, et sa mère est une femme politique d’extrême-droite plusieurs fois élue au parlement, rappelle Le Parisien ce jeudi.

Il affiche déjà son soutien politique

Les supporters de la Lazio qui salut la mémoire de Mussolini.Rester loin de Marseille !



#OMLazio | #TeamOM pic.twitter.com/8ykKC5UzJJ — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) November 2, 2021

De son côté, le jeune Romano n’essaye pas de cacher son héritage, et soutient sa mère dont il est très proche, se montre dans des émissions télés grand public, et a décidé de se floquer le nom « Romano M. » pour Mussolini sur son maillot. Même chose sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, les tifosis les plus extrémistes de la Lazio, et ils sont nombreux, se félicitent d’avoir un tel joueur dans leur effectif même si Romano Floriani Mussolini n’a pas encore joué une seule minute en pro. Ses apparitions dans le groupe deviennent toutefois de plus en plus fréquentes, et cela semble « autoriser » les supporters locaux à entonner des chants à la gloire de Benito Mussolini dans les tribunes. Même si rien ne dit que le jeune défenseur fera une carrière en pro, l’OM ne sera pas trop concernée par cette situation particulière, puisque le joueur n’a pas été retenu dans le groupe pour le match de ce jeudi soir, sans compter sur les supporters romains n’ont pas été autorisés à se rendre en France pour ce match.