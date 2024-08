Solomon à l'OM, De Zerbi en fait une affaire personnelle

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Nouvelle cible de l'Olympique de Marseille, Manor Solomon partage une expérience particulièrement forte en commun avec Roberto De Zerbi. De quoi expliquer l'intérêt du club pour l'Israélien ?

Le mercato de l'Olympique de Marseille semble sans fin. Pour s'assurer d'avoir suffisamment de joueurs capables d'évoluer sur l'aile gauche de l'attaque, l'OM est en passe de s'offrir Jonathan Rowe en provenance de Norwich. En outre, le club olympien vient d'officialiser la prolongation de Luis Henrique, lui qui a déjà inscrit un doublé lors du premier match de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Brest. Toutefois, Pablo Longoria n'en aurait pas terminé avec les recrutements dans le secteur offensif. Plus tôt ce vendredi 23 août, la presse anglaise annonçait que l'OM s'était lancé sur la piste Manor Solomon. Avec seulement 6 matchs joués pour sa première saison à Tottenham, il est clair que le joueur israélien ne fait plus partie des plans d'Ange Postecoglou. L'occasion pour lui d'aller voir ailleurs ? Quoi qu'il en soit, une histoire commune avec Roberto De Zerbi pourrait donner du crédit à la rumeur.

De Zerbi et Solomon ont fui l'Ukraine ensemble

🚨⚪️ Manor Solomon, still expected to leave Spurs in the final days of the transfer window.



Solomon has rejected formal bid from Spanish side Getafe and his priority remains to stay in England. pic.twitter.com/BNKkHRiJsO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Dans un article de The Independent qui lui est dédié, on apprend que Manor Solomon partage une expérience douloureuse avec Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM. En effet, les deux hommes se connaissent bien puisque le technicien italien était en poste au Shakhtar Donetsk (2021-2022) au moment où le milieu offensif israélien y était sous contrat. Après l'invasion russe sur le territoire ukrainien, les deux se sont retrouvés en Premier League. D'un côté, le Brighton de De Zerbi, de l'autre, le prêt de Solomon à Fulham. En prime, le joueur formé au Maccabi Petah-Tikva s'est payé le luxe d'inscrire un but contre le club de son ancien entraineur (J24, saison 2022-2023). A l'issue de la rencontre, le technicien partageait son amitié pour le joueur avec qui il partagera son expérience à vie. « Nous sommes restés sept mois ensemble (avant l'invasion russe, NDLR). Nous nous souviendrons de ce moment jusqu'à la fin de nos vies. Pour moi, dans le jeu, c'était un adversaire, mais après le match, c'est mon ami et je ne peux pas oublier le passé », racontait De Zerbi.

Un an et demi plus tard, Manor Solomon serait une cible de l'Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi y occupe le banc. Leur relation forte pourrait donc être un argument de poids pour permettre une arrivée du joueur. Pour rappel, la presse anglaise rapporte qu'une saison en prêt pourrait convaincre l'Israélien de venir à l'OM, lui qui n'a pas spécialement envie de quitter définitivement l'Angleterre pour le moment.