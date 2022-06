Sinisterra, Capoue, André, l’OM vise du lourd au mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Directement qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM a l’intention de frapper fort lors de ce mercato piloté par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Des renforts sont attendus dans tous les secteurs de jeu à l’Olympique de Marseille afin de compenser les possibles départs (Saliba, Kamara, Harit, Dieng) mais également pour renforcer la compétitivité de l’effectif à la disposition de Jorge Sampaoli. Au milieu de terrain, le chantier est grand pour Marseille, qui a perdu sa pièce maîtresse en la personne de Boubacar Kamara. Aux yeux de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria, il n’y a pas d’autre choix que de frapper fort à ce poste en recrutant un joueur de top niveau européen. A en croire les informations de Foot Mercato, plusieurs pistes de renom sont sur les tablettes de l’état-major de l’OM. Parmi elles, on y retrouve Benjamin André (Lille), Etienne Capoue (Villarreal) ou encore Jordan Veretout (AS Roma), Axel Witsel (libre) et Evander (Midtjylland).

Pablo Longoria multiplie les pistes

Du beau monde et de quoi faire oublier Boubacar Kamara aux supporters de l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria a également de belles idées pour renforcer son attaque. On le sait, Mohamed Ali Cho (Angers) est l’une des pistes chaudes de l’OM au mercato estival. Mais l’attaquant angevin n’est pas le seul jeune joueur visé par le club phocéen dans le secteur offensif. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont également les yeux rivés vers les Pays-Bas et notamment en direction du club de Feyenoord, qui a éliminé Marseille en demi-finale de l’Europa Conférence League. Très bon contre Marseille au match aller, l’ailier colombien Luis Sinisterra est très apprécié par le dauphin du PSG, qui devra en revanche dépenser entre 15 et 20 millions d’euros pour le recruter. Aux Pays-Bas, le profil de l’avant-centre Loïs Openda est également apprécié. Des pistes existent aussi en France pour l’OM en attaque : Mohamed Bayo (Clermont) ou encore Sékou Mara (Bordeaux) sont suivis. Autant dire que Marseille, qui disposera d’une belle enveloppe pour recruter cet été grâce à sa qualification en Ligue des Champions, a des idées pour se renforcer.