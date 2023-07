Sadio Mané à l'OM, c'est la priorité des priorités

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM pense à recruter Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Même s'il a connu des dernières saisons difficiles, ce serait un recrutement magnifique pour Marseille. Daniel Riolo n'est toutefois pas d'accord et suggère plutôt de se focaliser sur Sadio Mané.

Après Alexis Sanchez la saison passée, Pablo Longoria est à nouveau sur le chemin d'une star pour compléter le secteur offensif de l'OM. Passé par Dortmund, Arsenal, Barcelone et Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a un CV costaud en Europe. Le Gabonais tape en tout cas dans l'œil de Pablo Longoria, bien décidé à le recruter cet été. Aubameyang serait intéressé par le projet marseillais selon les sources proches du club. De quoi promettre aux supporters marseillais un transfert de rêve même si, à 34 ans, Aubameyang n'est plus au sommet de son art.

Mané, une cible plus facile et séduisante pour l'OM ?

Il faut dire que l'ancien stéphanois a connu quelques années de galère depuis son départ d'Arsenal. Son transfert à Barcelone n'a pas été une réussite et il a été écarté en cours de saison du côté de Chelsea. Des éléments qui rendent sceptique Daniel Riolo. Le journaliste de RMC s'étonne du choix de l'OM surtout qu'il a trouvé une autre star africaine accessible sur le marché : Sadio Mané. Peu en réussite sur le terrain, le Sénégalais a été au cœur de tensions dans le vestiaire bavarois ce qui le pousse au départ cet été. L'OM doit faire tout son possible pour le recruter selon Daniel Riolo.

🎙️ Sadio Mané, quand on lui demande de venir à l'OM : "Mettez l'argent je viens !" 😂



On t'attends @SMane_Officiel ! 🤍💙#TeamOM I #MercatOMpic.twitter.com/IFc7Vn2ofl — OM Inside (@OM_Inside) July 14, 2023

« Dans ces cas-là, qu’ils prennent Sadio Mané, en plus il est supporter de l’OM. Je pète l’armoire, je vais voir Micheline à la compta’ pour lui dire de vendre tout ce qu’elle veut vendre pour son salaire. J’ai l’impression que personne n’en veut, c’est quand même fou. Que le mec ne soit pas du tout adapté au Bayern, en plus il a été blessé et il y a eu des embrouilles dans le vestiaire, ok très bien, il s’en va, mais il faut très vite qu’un club se positionne sur ce mec-là », a t-il martelé dans l'After Foot. A 31 ans, Mané serait une solution plus séduisante qu'Aubameyang sur le terrain. Néanmoins, avec un salaire annuel de 20 millions d'euros en Bavière, il semble inaccessible aux fragiles finances de l'OM.