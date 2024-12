Sacha Boey prêté à l'OM, le Bayern Munich ne dit pas non

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Revenu à la deuxième place du classement de Ligue 1, l'Olympique de Marseille veut se donner toutes les chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. La venue de Sacha Boey pour renforcer la défense est évoquée.

Pablo Longoria est déterminé à tout faire pour que Roberto De Zerbi ait les joueurs qu'il veut pour mener à bien sa mission, celle de décrocher un ticket pour la très rémunératrice Ligue des champions. L'entraîneur italien a déjà obtenu plusieurs gros renforts cet été, mais il souhaite peaufiner son équipe et pour cela, il a demandé à son président et à Mehdi Benatia de trouver des défenseurs. De Zerbi estime avoir des lacunes dans ce secteur, et c'est pour cela qu'il a demandé plusieurs renforts. Depuis quelques jours, les noms de Kiliann Sildillia et de Danilo circulent au sein de la Commanderie. Mais L'Equipe révèle que l'Olympique de Marseille s'intéresse à Sacha Boey, l'arrière droit formé à Rennes et qui évolue depuis le mercato d'hiver 2024 au Bayern Munich.

Sacha Boey de retour en France au mercato d'hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sacha Boey (@sacha_boey)

Transféré de Galatasaray en Bavière pour 30 millions d'euros, le natif de Montreuil a eu des débuts perturbés avec le club allemand. En effet, il a connu plusieurs soucis physiques, et c'est désormais Raphaël Guerreiro qui s'est installé à son poste et donne entière satisfaction à son entraîneur. De retour dans le groupe de Vincent Kompany, Sacha Boey pourrait être prêté lors de la seconde partie de saison, les dirigeants du Bayern Munich étant tentés de permettre au jeune défenseur français d'avoir du temps de jeu avant de revenir l'été prochain.

Murillo out, Boey in à l'OM

Même si l'OM n'a pas encore entamé les négociations avec le Bayern, le profil de Sacha Boey plait énormément au club phocéen où il pourrait être prêté afin de remplacer Amir Murillo dont le départ en janvier prochain ne serait pas une surprise. Et pour mener à bien les négociations, le quotidien sportif rappelle que Benatia entretient d'excellentes relations avec son ancien club, tandis qu'on peut rappeler aussi que Kompany n'est pas indifférent à l'Olympique de Marseille comme il l'a reconnu avant le match contre le PSG.