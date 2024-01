Quentin Merlin à l’OM, cette recrue potentielle dégoûtée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le recrutement de l'OM pour ce mercato prend forme. Mais il y a un joueur laissé sur le carreau qui en est mécontent alors qu'il se voyait bien signer à Marseille pour un grand retour.

Arrivé ce vendredi après-midi à Marseille, Quentin Merlin est l’arrière gauche français qui va compenser le départ de Renan Lodi en Arabie saoudite. Une pioche onéreuse mais la perspective d’avoir un joueur qui peut être le pendant de Jonathan Clauss dans le couloir gauche. Et pourtant, ce n’était pas le coup de coeur de Pablo Longoria pour ce mercato. Le dirigeant espagnol rêvait de faire revenir Nuno Tavares 18 mois après un premier prêt en provenance d’Arsenal. Le président de l’OM avait même trouvé un accord avec le club londonien, mais ce dernier ne pouvait pas interférer sur la décision de Nottingham Forest, son club actuel où il est prêté par les Gunners. Résultat, les Reds n’ont pas lâché le Portugais, qui n’a pas pu rentrer à Arsenal et repartir à l’OM.

Et pourtant, selon le média anglais Sport Witness, Nuno Tavares était chaud pour reprendre son aventure à Marseille. Le Portugais a très peu joué en première partie de saison, et s’il est désormais sollicité, c’est uniquement en raison des absences. Il ne pense guère pouvoir enchainer les rencontres une fois que la CAN ou que les joueurs absents seront revenus de blessure. C’est pourquoi Nuno Tavares est déçu par cette situation et la décision de l’OM de finalement mettre un terme au suspense en faisant venir Quentin Merlin. Mais pour Marseille, avec les pépins physiques et le départ de Lodi, il n’était plus question d’attendre une éventuelle ouverture en Premier League, surtout que l’accord avec le FC Nantes avait fini par être trouvé.