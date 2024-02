Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite déchire son offre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt n'a toujours pas décidé de vendre l'Olympique de Marseille, et il se pourrait bien que l'Arabie Saoudite décide finalement de se tourner vers un autre club de Ligue 1, probablement moins populaire, mais très sexy.

Depuis trois ans, les fans marseillais rêvent de voir Frank McCourt accepter une offre de rachat de l’OM. Que ce soir l’Arabie Saoudite ou Rodolphe Saadé, peu importe, du côté du Vélodrome on estime que l’homme d’affaires américain n’a plus réellement d’intérêt pour le club phocéen et que cela se ressent dans ses investissements. Seulement, malgré les promesses et les rumeurs, le grand livre de la vente de l’OM ne se concrétise jamais, alors même que les Saoudiens seraient là depuis 2021. Alors, au moment où Jim Ratcliffe s’offre 27,7% Manchester United pour 1,4 milliard d’euros en l’espace de quelques mois, certains se demandent comment le Fonds Public d’Investissement d’Arabie Saoudite peut mettre autant de temps pour boucler le deal avec McCourt. Et depuis 24 heures, une annonce a provoqué un coup de tonnerre autour du Vélodrome et de la Commanderie, mais évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Elle concerne l’intérêt très affirmé de l’Arabie Saoudite pour un autre club de Ligue 1.

« Je peux vous dire, on sortira dans quelques semaines un autre dossier. L’Arabie Saoudite sont sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer.



Ancien joueur de l'AS Monaco, Jérôme Rothen affirme en effet que des investisseurs saoudiens tournent autour du club de la Principauté. Lieu de villégiature apprécié des milliardaires de toute la planète, Monaco pourrait passer des mains de Dmitri Rybolovlev à celles des Saoudiens. « Il faut arrêter de parler de l’Arabie Saoudite à Marseille, car s’ils avaient dû venir, ils seraient venus bien avant. Et je peux vous le dire, on sortira dans quelques semaines un autre dossier, mais l’Arabie Saoudite, ils sont sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer et cette information elle ne vient pas de n’importe où », a précisé JR25, qui espère tout de même que Frank McCourt acceptera de vendre l'Olympique de Marseille à un candidat, mais à priori ce ne sera pas l'Arabie Saoudite.

Monaco et l'OM vendus aux Saoudiens, il n'y croit pas

Alerté par ses abonnés sur cette sortie fracassante et sans ambiguïté de Jérôme Rothen, Thibaud Vézirian, dont la théorie est évidemment mise à mal par cette annonce, a répondu rapidement. « Il (Ndlr : Jérôme Rothen) a le droit de donner son avis. C’est curieux comme entente dans un même club le prince et les Saoudiens. Surtout en étant ok pour l’OM », a lancé celui qui annonce depuis 2021 que les investisseurs saoudiens se sont offerts ou vont bientôt s'offrir l'Olympique de Marseille. Le feuilleton va donc continuer quelques mois, et le livre que TV prépare sur la vente de l'OM va encore avoir quelques chapitres supplémentaires.