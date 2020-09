PSG-OM : Des coups et une victoire de Marseille, Di Méco est ravi

Dans : OM.

Dimanche soir, l’OM s’est imposé avec beaucoup de vice face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes (0-1).

Ce n’était clairement pas le plus beau match de l’histoire de la Ligue 1, mais les joueurs d’André Villas-Boas ont fait le nécessaire pour le remporter. Et tandis que de nombreux observateurs voire même quelques hommes politiques ont dénoncé un « match de la honte », Eric Di Meco a jubilé devant ce succès à l’ancienne des Olympiens. Dans les colonnes de So Foot, l’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille a fait savoir qu’il avait « adoré » cette rencontre faisant clairement penser aux PSG-OM électriques des années 1990, qui rappellent forcément de bons souvenirs au champion d’Europe 1993.

« J'ai adoré. J'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi c'était le match de la honte, que c'était une mauvaise publicité pour la Ligue 1... Ce n’était peut-être pas beau, mais je n'ai vu personne à Marseille se plaindre du match. Ce n'est pas le même football. Il y a des gestes que l'on pouvait faire à l'époque que l'on ne peut plus faire aujourd'hui. Comme certains tacles ou des coups que l'on ne peut plus mettre car tout est épié. Peut-être à raison d'ailleurs. Et puis, on boxait dans la même catégorie » a indiqué Eric Di Meco. Et d’ajouter sur l’antenne de RMC. « Personne ne dit rien quand l’OM prend 4-0 et le jour où Marseille gagne, tout le monde est scandalisé et dénonce le match de la honte ». Autant dire que pour le consultant de la radio, l’esthétique n’était clairement pas le plus important dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes…