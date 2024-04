OM ‍: Mitroglou est de retour, ça le scandalise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OM est passé très proche d'une défaite à Toulouse. Heureusement, un superbe but de Faris Moumbagna dans le temps additionnel a sauvé le point du match nul.

L'OM n'y arrive plus en Ligue 1 ! Ce dimanche à Toulouse, les hommes de Jean-Louis Gasset sont passés proche d'une nouvelle défaite. Un sublime but de Faris Moumbagna a néanmoins sauvé les meubles pour conserver un mince espoir concernant une qualification en coupe d'Europe la saison prochaine. Malgré son but, le niveau de Moumbagna ne convient pas à certains observateurs, qui le trouvent limité techniquement et tactiquement. Ce n'est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire, lui qui se prononçait sur le fait de savoir si l'attaquant de l'OM était un nouveau Brandao ou Mitroglou.

Moumbagna prend cher

🗨️ Duga: "Il n'est ni l'un ni l'autre mais en même temps il est les deux. Il a montré de telles limites techniques que c'est presque étonnant de voir qu'un joueur pareil puisse jouer en Ligue 1, ça pique les yeux"



Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois, rabaissant totalement le niveau de jeu du Camerounais. « Il n'est ni l'un ni l'autre mais en même temps il est les deux. C'est quoi la différence entre Mitroglou et Brandao ? Ils avaient des pieds, c'était compliqué. Moumbagna, c'est un sacré poulet mais le football, ça se joue dans les pieds. Il a montré de telles limites techniques que c'est presque étonnant de voir qu'un joueur pareil puisse jouer en Ligue 1. Et ça pique les yeux. Il y a des mecs qui n'ont jamais été en pro qui doivent se demander comme il fait pour être pro. Il doit avoir des qualités pourtant s'il est là... », a notamment indiqué Christophe Dugarry, pas du tout convaincu par Faris Moumbagna et la possibilité qu'il puisse un jour s'imposer à l'OM. L'attaquant de 23 ans aura prochainement l'occasion de faire taire ses détracteurs, notamment lors de la double confrontation face à l'Atalanta en demi-finales de la Ligue Europa. Pour rappel, c'est lui qui avait égalisé face au Benfica au Stade Vélodrome pour envoyer les deux équipes en prolongation.