Vente OM ‍: « ‍T’es un bouffon ‍», l'échange en direct dérape

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a des sujets qui ont le don de mettre tout le monde sur les nerfs. Et c'est le cas de la supposée vente de l'OM. Thibaud Vézirian l'a constaté en direct face à un interlocuteur très solide.

Les supporters de l'Olympique de Marseille se sont divisés concernant les rumeurs qui depuis plus de trois ans affirment que l'Arabie Saoudite a déjà ou va acheter le club de Frank McCourt. Sauf que comme aucune officialisation n'a lieu, l'agacement augmente au fil des mois et des reports pour différentes raisons. Souvent pointé du doigt par ceux qui pensent qu'il en a fait un business, Thibaud Vézirian appelle chaque fois ses détracteurs à venir s'exprimer lors de son émission en direct sur Twitch. Et s'ils sont rares ceux qui se prêtent à l'exercice, conscients qu'ils auront fort à faire face à un professionnel des médias, 13Pichado, un supporter de l'OM est venu dire ce qu'il pensait de toutes ces histoires sur la vente de l'OIympique de Marseille, en gardant un ton très sobre et sans s'énerver. Spécialiste des finances, ayant travaillé pour des fonds d'investissement, il a d'abord balayé les arguments comptables, avant de lâcher quelques punchlines (lire ci-dessous) qui font évidemment le bonheur des réseaux sociaux.

Le débat fait rage sur la vente OM, il attaque

Sur un ton très zen, l'intervenant n'a pas fait dans la langue de bois et a tout ce qu'il pensait de cette histoire. « J’ai suivi tes vidéos en me demandant si c’était une fiction ou un documentaire, mais cela ne tient pas la route. J’en suis arrivé à la conclusion que c’était une fiction et je n’ai aucun doute à ce sujet (…) Si un Saoudien débarque et annonce que l’OM est vendu depuis 2021, je me fais moine (…) S’ils disent que c’est fait depuis 2021, je deviens moine bouddhiste. Il y aura bien quelqu’un qui va corroborer ce que tu vas raconter dans ton livre, je pense qu’il y aura bien des Saoudiens qui rigoleront en lisant certaines pages. Moi les gens sérieux avec qui je parle et qui te connaissent trouvent tous que tu es un bouffon, sans exception. Et cela inclut des avocats, des financiers, des experts-comptables », a lancé le supporter de l'OM, qui confirme qu'il y a eu des changements récents dans les statuts de l'Olympique de Marseille, mais que cela n'annonce en rien une vente imminente du club de Frank McCourt.