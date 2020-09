PSG-OM le match de la honte, Pierre Ménès a trouvé le coupable

Dans : PSG.

Tension énorme au Parc des Princes dans le Classique entre le PSG et l’OM. Un match que Pierre Ménès a détesté.

Marseille s’est imposé 1-0 grâce à Florian Thauvin mais le match s’est tout de même terminé à 9 contre 8 dans les derniers instants. Excès d’engagement, insultes, crachats, bagarre, gifle et coups de pied, l’image montrée par cette rencontre est absolument déplorable pour le football comme pour les deux équipes. C’est le premier constat effectué par Pierre Ménès après cette rencontre qui rappelle des heures sombres de ces Classiques. Le chroniqueur de Canal+ a même titré son article sur cette rencontre : « Le classico de la honte ».

« Pour mon retour au Parc des Princes pour un Classico après quatorze ans d’absence - eh oui, quatre ans sur M6 et dix sur Canal - je n’ai pas été gâté. J’ai assisté à une parodie de football et à un match qui va laisser des traces au niveau de la réputation des deux équipes. J’ai vu des comportements honteux. Et des deux côtés. Mais une fois qu’on a dit ça, il faut aussi se pencher sur la façon dont ce match a été arbitré. Honnêtement, il n’y a pas mieux en France que Monsieur Brisard pour arbitrer un Classico ? Le mec a totalement perdu les pédales, du coup d’envoi au coup de sifflet final. Et il a surtout excité tout le monde en distribuant des cartons à tout-va. En fait, il suffisait de tomber dans un grand bruit de vaisselle cassée pour que ça tombe. (…) Moi, je déteste ce genre de matchs. Cela me laisse un goût amer et ça me fout même un peu la gerbe. Les Marseillais eux, s’en foutent évidemment. Ils ont mis fin à dix ans de disette face au PSG et on peut considérer que c’est mérité. C’est d’autant plus mérité que le but de Benedetto était valable vu que Thauvin n’était pas hors-jeu - une connerie de plus pour Brisard et ses copains de la VAR », a déploré un Pierre Ménès qui attaque clairement l’arbitre de la rencontre, même si niveau fautes et agressions, c’est tout de même parti très fort d’entrée de jeu.