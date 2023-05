32 millions pour Vitinha, arnaque ou énorme affaire, il hésite

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Même s'il commence à progresser, Vitinha reste une énigme à l'OM. L'ancien attaquant de Braga est encore loin d'avoir un niveau à la hauteur de la somme dépensée par l'OM. L'ancien défenseur phocéen Rolando connaît bien le joueur et donne son avis sur la question.

A 32 millions d'euros de transfert, on pouvait s'attendre à ce que Vitinha marche sur le championnat de France avec l'OM. Or, on en est encore très loin pour l'instant. L'attaquant portugais est sans doute talentueux mais, pour le moment, le public marseillais ne peut que rarement le constater. Vitinha n'a joué que 12 fois cette saison, dont quatre fois comme titulaire. Son temps de jeu augmente seulement depuis quelques semaines, avec trois titularisations sur les six derniers matchs de Ligue 1. Un manque de confiance d'Igor Tudor presque confirmé par les performances du Portugais sur le terrain. Vitinha n'a marqué que deux fois, toutes les deux contre Troyes.

Rolando curieux du pari de l'OM pour Vitinha

Un bilan famélique qui interroge sur l'investissement de l'OM et de Pablo Longoria. Si on ne parle pas encore d'accident industriel, surtout après trois mois en Ligue 1, le cas Vitinha crispe un peu les supporters olympiens. Le journal L'Equipe a tenté de percer le mystère de l'ancien attaquant de Braga, allant notamment parler aux proches du joueur marseillais. Rolando en fait partie. L'ancien défenseur central marseillais l'a côtoyé à Braga, juste après son passage à l'OM. Il s'est dit étonné du transfert de Vitinha et du montant de celui-ci.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Toutefois, l'OM a du céder au marché. Rolando le sait et il espère que cela paiera pour un joueur qu'il estime. « Son transfert m'a surpris, mais si l'OM ne le prend pas à ce moment-là, il y a le risque qu'il soit très cher plus tard. Pour le reste, il a les capacités, laissons-le se développer et profitons de ses premiers appuis dans la surface, comme sur l'ouverture du score face à Troyes », a t-il confié à l'Equipe. Une prudence et une patience bien venues même si, à Marseille plus qu'ailleurs, ces deux notions ne sont pas toujours suivies avec scrupule par le public et par le club en général.