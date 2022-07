Polémique Thauvin/RMC : Un Marseillais passe aux aveux

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

RMC a récemment fait polémique en diffusant une discussion privée de Florian Thauvin avec Jean-Louis Tourre et Jérôme Rothen. Le journaliste parlait de Marseille comme une ville de dingos, ce à quoi l'ancien joueur de l'OM ne trouvait rien à redire. Le journaliste local Romain Canuti s'en est amusé.

Trahison, manque de respect, propos scandaleux. Les mots n'ont pas manqué à de nombreux marseillais et amoureux de l'OM pour décrire une séquence diffusée par RMC sur ses réseaux récemment. Une interview de Florian Thauvin diffusée y compris dans la partie "off" dans laquelle la cité phocéenne est moquée et critiquée. Le journaliste Jean-Louis Tourre, présent aux côtés de Jérôme Rothen pour l'émission Rothen s'enflamme, qualifiait notamment les Marseillais de « dingos ». La réflexion n'avait pas choqué l'invité Florian Thauvin, ex-joueur de l'OM, lequel rajoutait même ne pas vouloir faire grandir son fils dans la ville et préférer le Mexique pour cela.

Marseille est fada, Canuti le reconnaît et en est fier

Bonsoir @RMCsport pour info : l’OM est le plus grand club français, Marseille sa plus belle ville et les Marseillais son peuple le plus incroyable. Bonne soirée. #TeamOM — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 24, 2022

L'image de Marseille dépeinte sur la station de radio avait rendu furieux de nombreux fans de l'OM, promettant alors de boycotter RMC. L'affaire était même allée jusqu'à la mairie de la ville et son premier magistrat, Benoît Payan. « Bonsoir @RMCsport pour info : l’OM est le plus grand club français, Marseille sa plus belle ville et les Marseillais son peuple le plus incroyable. Bonne soirée », avait-il posté sur Twitter.

Mais, depuis, la tension est retombée et des avis contraires arrivent de célèbres marseillais eux-mêmes. C'est le cas du journaliste du journaliste du Phocéen Romain Canuti. Pour lui, Jean-Louis Tourre n'a rien dit de mal. Marseille peut assumer sa part de folie. C'est ce qu'il a indiqué lors d'une discussion sur une possible venue de Thierry Henry sur le banc de l'OM. « Même s’il y avait un écœurant décalage entre l’antenne et le hors-antenne, sur le fond notre ami Jean-Louis Tourre il n’a pas tort. On est fou, il faut l’assumer qu’on est fou. Thierry Henry passionné comme il est, on va lui croquer le cerveau. Il va péter les plombs », a t-il indiqué en pensant bien sûr à la folie des supporters et du club, pas au contexte global de la ville.