Son successeur trouvé, l’OM montre déjà la sortie à Gasset

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille travaille sur une piste prioritaire. Le président Pablo Longoria souhaite nommer le Portugais Paulo Fonseca, dont le contrat à Lille va expirer à la fin de la saison.

Jean-Louis Gasset ferait presque des miracles à l’Olympique de Marseille. Depuis la nomination du Français, les Marseillais ont remporté leurs deux matchs contre le Shakhtar Donetsk (3-1) en Ligue Europa et face à Montpellier (4-1) en Ligue 1 avec un bien meilleur état d’esprit. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a su trouver les mots pour relancer ses hommes, y compris des joueurs en difficulté comme Iliman Ndiaye. Cette métamorphose ne peut que satisfaire Pablo Longoria. Il n’empêche que le président du club phocéen n’a pas changé ses plans.

Vous ne vous trompez pas : je pense au Gasset-ball ce samedi soir à Clermont ! — MB. (@MarwanBelkacem) February 28, 2024

Dans son esprit, Jean-Louis Gasset, qui s’est seulement engagé jusqu’à la fin de la saison, reste un simple entraîneur intérimaire. L’Espagnol continue de chercher le prochain coach qui prendra les commandes cet été. Parmi les pistes étudiées, Le Quotidien du Sport confirme que Paulo Fonseca intéresse toujours l’Olympique de Marseille. Mieux, l’entraîneur du LOSC serait la priorité de Pablo Longoria. Le Portugais aurait les faveurs de la direction olympienne notamment grâce à la philosophie de jeu proposée et à son expérience.

Longoria n'oublie pas Fonseca

Pour rappel, Paulo Fonseca était déjà convoité par le pensionnaire du Vélodrome l’été dernier, avant la nomination de Marcelino. Le coach lillois ne semblait pas fermer la porte, contrairement à ses dirigeants qui s’étaient catégoriquement opposés à son départ chez un concurrent direct. Mais cette fois, l’ancien technicien de la Roma et du Shakhtar Donetsk arrive à la fin de son contrat. Une situation intéressante pour l’Olympique de Marseille et pour ses courtisans anglais, italiens et saoudiens. Reste à savoir quelle sera la décision de Paulo Fonseca, toujours en course pour le podium en Ligue 1 avec Lille cette saison.