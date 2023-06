Pire que Tudor, ce coach ne mérite pas l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A l'instar du PSG, l'OM se cherche aussi un nouvel entraîneur. Le club phocéen hésiterait entre Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca.

L'OM est dans le flou depuis quelques semaines et le départ précipité d'Igor Tudor. Pablo Longoria et son équipe cherchent la perle rare pour venir reprendre les rênes du club phocéen. Surtout que les échéances seront importantes, avec notamment des barrages de Ligue des champions à jouer dès le mois d'août. Le temps presse sur la Canebière pour trouver un nouvel entraineur. Deux noms ont semble-t-il retenu l'attention de la direction phocéenne : Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Le premier cité a fait des petites merveilles ces dernières années avec River Plate quand l'autre a relancé le LOSC la saison passée. Ces deux entraineurs ne font pas encore l'unanimité parmi les fans et observateurs de l'OM. Malgré tout, s'il avait le choix, Sourigna choisirait l'Argentin.

Fonseca à l'OM, c'est non !

Sur le plateau de Football Club de Marseille, le consultant a donné un avis clair sur le sujet. Pour lui, inutile de prendre un entraineur qui a fait moins bien que Tudor la saison passée. « Je préfère avoir un Gallardo qui, même s’il n’a rien prouvé en France, amène une nouvelle vision du football et quelque chose de neuf plutôt qu’avoir un entraineur qui a fait du beau jeu certes, mais comme Tudor et qui n’a pas été aussi bon que Tudor sur la saison. Quelle est la plus-value de Fonseca s’il vient à l’OM par rapport à Tudor ? Fonseca il a fini 5ème, ok il a fait du jeu. Tudor finit 3ème. Tu vas aller chercher un coach qui a été moins bon que le coach que tu as eu ? », a notamment indiqué Sourigna, qui pense que l'OM a surtout besoin d'une nouvelle vision de jeu pour atteindre ses objectifs. Les prochains jours seront déterminants dans le dossier de l'entraîneur à Marseille, alors que les contacts se sont intensifiés avec le clan de Marcelo Gallardo.