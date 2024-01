Fin du feuilleton ce vendredi, Quentin Merlin arrive à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bloqué par Nantes dans l’attente du recrutement de son remplaçant, Quentin Merlin va bien rejoindre l’OM. Le latéral gauche des Canaris (21 ans) doit rejoindre Marseille ce vendredi.

Enfin la fin d’un interminable feuilleton pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Mehdi Benatia et Pablo Longoria cherchent un remplaçant à Renan Lodi depuis le départ du Brésilien en Arabie Saoudite il y a plus d’une semaine et si Ulisses Garcia a été recruté en tant que doublure, le club phocéen cherchait un titulaire en puissance depuis plusieurs jours. L’OM a remué ciel et terre pour trouver son bonheur explorant notamment les pistes Angelino (RB Leipzig), Truffert (Rennes) et Nuno Tavares (Arsenal). La priorité de Mehdi Benatia depuis jours est toutefois le latéral de l’Equipe de France Espoirs et de Nantes, Quentin Merlin.

Accord Nantes - #OM pour Quentin Merlin. Le latéral gauche (toujours à Nantes ce matin) se tient prêt pour voyager dans la journée comme annoncé par L’Équipe et confirmé @leparisiensport. Il est d’accord avec Marseille pour un contrat de 4 ans et demi. #mercato — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 26, 2024

Cela fait une semaine que le joueur de 21 ans est contractuellement d’accord avec Marseille et que le club phocéen a un accord de principe aux alentours des 12 millions d’euros avec Nantes. Mais jusqu’à présent, les Canaris bloquaient le départ de leur joueur dans l’attente de trouver son remplaçant. Le dossier va (enfin) se décanter ce vendredi puisque L’Equipe dévoile que l’accord est scellé et définitif entre l’OM et Nantes, qui va autoriser ce vendredi son joueur à se rendre du côté de la Provence pour parapher son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille. Une information confirmée par Le Parisien, qui indique que Quentin Merlin va s’engager pour quatre ans et demi en faveur du club olympien. Le futur ex-défenseur de Nantes ne devrait pas être qualifié dans les temps pour disputer le match de samedi contre l’AS Monaco mais nul doute que celui qui est titulaire avec Thierry Henry en Equipe de France Espoirs sera dans les travées du Vélodrome pour assister au match de sa nouvelle équipe.