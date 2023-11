Paolo Maldini ne viendra pas à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le nom de Paolo Maldini a circulé du côté de l'Olympique de Marseille, lorsque le club phocéen a connu sa révolution d'automne. La légende italienne a fait son choix.

Il y a un mois à peine, Pablo Longoria se mettait en quête d’un nouveau directeur sportif pour l’Olympique de Marseille, Javier Ribalta ayant finalement décidé de quitter ses fonctions après le coup de chaud lors d’une réunion avec les Ultras. Deux noms sortaient rapidement dans La Provence, à savoir Mehdi Benatia et Paolo Maldini. Une piste que confirmait Thibaud Vézirian. Les semaines sont passées, et c’est désormais l’ancien international marocain qui fait figure de grandissime favori, même s’il doit régler des problèmes juridiques, son activité au sein d’une agence de joueurs étant un souci majeur pour devenir dirigeant de l’OM. Cependant, le président marseillais n’a plus réellement le choix puisque Paolo Maldini avait visiblement déjà donné son accord à un énorme club, puisqu’il s’agit de Manchester United.

Maldini c'est plus Man Utd que l'OM

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Paolo Maldini podría ser el nuevo director deportivo del Manchester United.



Las negociaciones entre ambas partes ya están en marcha.



['Sky Sport UK'] pic.twitter.com/jgMJExZhWO — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) November 18, 2023

Au moment où le club anglais va vivre une révolution avec la prise de 25% des parts des Red Devils par Sir Jim Ratcliffe, Manchester United est en passe de choisir Jean-Claude Blanc pour diriger Man Utd au quotidien. Dans ses valises, l'ancien dirigeant du PSG et de la Juventus pourrait venir avec Paolo Maldini confirme The Telegraph, Sky Sports ayant également eu des informations qui allaient dans le même sens et faisaient de la légende du football italien un futur directeur sportif des Red Devils. De quoi refermer définitivement la piste qui envoyait Paolo Maldini à l'Olympique de Marseille, même si cette rumeur tenait plus à la nomination de Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur qu'à une possibilité réelle et sérieuse. Mais cela aura au moins eu le mérite de faire rêver pendant quelques jours les supporters de l'OM.