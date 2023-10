Paolo Maldini à l'OM, Longoria lance l'opération

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a besoin d'un nouveau directeur sportif, et deux hommes sont désormais clairement à la lutte pour ce poste. Il s'agit du Marocain Mehdi Benatia, et de la légende italienne Paolo Maldini.

A la recherche d’un directeur sportif après le départ de Javier Ribalta qui n’a pas voulu revenir suite aux incidents avec les supporters du mois de septembre, Pablo Longoria discute avec Mehdi Benatia. Un profil très séduisant et atypique, puisque l’ancien défenseur central du Maroc a créé son réseau d’agents de joueurs et devrait donc changer totalement de métier en étant le responsable du secteur sportif à l’OM. Les discussions sont avancées, mais Pablo Longoria a aussi un autre dirigeant en vue, et il s’agit d’un joueur encore plus légendaire, qui a oeuvré au Milan AC. C’est Paolo Maldini qui serait courtisé pour occuper cette fonction de directeur sportif à Marseille, après avoir notamment été dirigeant du club lombard de 2019 à 2023 sous l’appellation de directeur technique. Désormais libre de tout engagement, la légende italienne plait en tout cas beaucoup au club provençal.

Gattuso pousse pour Maldini

Ce jeudi, Thibaud Vézirian confirme les informations de La Provence, à savoir que le poste de directeur sportif de l’OM se jouera certainement entre Mehdi Benatia et Paolo Maldini. L’Italien a envie de retrouver un nouveau projet ambitieux, et le discours de Pablo Longoria lui plait. Son aura et son expérience lui permettront aussi de gérer le climat sulfureux au sein du club provençal, même si Benatia a aussi l’autorité pour arriver à gérer ce fameux « contexte » marseillais qui fait peur à beaucoup de monde. Mais c’est surtout la complicité de Paolo Maldini avec l’entraineur actuel de l’OM, Gennaro Gattuso, qui pourrait faire des étincelles et montrerait en tout cas un club qui tire dans le même sens avec des personnalités habituées aux grandes ambitions à la tête du secteur sportif. Un suspense qui devrait en tout cas durer encore quelques jours, aucun mercato n’étant à l’horizon et la trêve internationale permettant aussi de souffler un peu dans les bureaux du club après une rentrée très agitée.