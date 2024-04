Vente OM ‍: McCourt Go Home, il attend l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vit une saison encore bien décevante sur la scène nationale. Pour de nombreux fans et observateurs, Frank McCourt n'est plus l'homme de la situation dans la cité phocéenne.

Les fans de l'OM ont encore un peu d'espoir en cette fin de saison. Mathématiquement, les hommes de Jean-Louis Gasset peuvent encore croire en une qualification en Europe la saison prochaine via le championnat. Et en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille est encore en lice pour une qualification pour les demi-finales de la compétition. Il faudra battre Benfica ce jeudi soir par minimum un but d'écart pour réaliser l'exploit. Ensuite, lors de l'intersaison, le club phocéen devra faire un point sur la situation autour de son projet. Car les caisses ne se portent pas au mieux et Frank McCourt n'a pas l'air décidé à réinjecter de l'argent de sa poche. De quoi lamenter Jérôme Rothen qui n'est pas loin de réclamer au milliardaire de Boston qu'il vende l'OM à des Saoudiens ou d'autres gens fortunés capables de mettre de l'argent et de l'amour dans le club phocéen.

McCourt, aucun espoir possible pour l'OM dans cette situation

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas été tendre avec le propriétaire américain de l'OM, qu'il accuse de ne rien faire pour aider l'un des clubs les plus mythiques du foot français. « Il doit avoir l'envie de construire mais il réagit comme l'Américain qui découvre l'OM. J'en veux à McCourt. Avec tout ce qu'il a, il pourrait mettre plus d'argent mais il n'en a juste pas envie. Bien sûr qu'il a déjà investi et connu des pertes, mais c'est ridicule par rapport à sa fortune. Il ne met pas l'OM tout en haut. L'OM, avec cette ferveur-là, mérite d'avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs et des grands noms. Cette équipe ne mérite pas de représenter l'OM, cela manque de talent », a notamment pesté Jérôme Rothen, qui ne voit pas bien l'intérêt de continuer le projet actuel à l'Olympique de Marseille dans ces conditions. Les Phocéens peuvent encore rêver à un titre européen en Ligue Europa même si la donne sera extrêmement difficile. L'été prochain, de gros changements sont attendus. Mais tout pourrait se compliquer si le club ne parvient pas à se qualifier pour une compétition européenne.