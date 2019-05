OM : Zubizarreta sur le départ, cet indice va faire flipper Eyraud

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Rouage important de l’organigramme de l’Olympique de Marseille malgré les critiques qu’il a parfois été contraint d’encaisser, Andoni Zubizarreta est un homme convoité. Son expérience, son calme et son réseau sont autant d’atouts qui pourraient bien l’éloigner de la France lors du prochain mercato. Déjà évoqué il y a quelques semaines, l’intérêt d’Arsenal pour le directeur sportif espagnol est bien réel. Et à prendre avec de plus en plus de sérieux, selon les informations obtenues par le média britannique Football-London.

Edu ou Zubizarreta, duel final à Arsenal ?

En effet, Andoni Zubizarreta serait désormais l’un des deux favoris pour le poste de directeur sportif d’Arsenal, en compagnie d’Edu, ancien international brésilien ayant évolué au cours de sa carrière chez les Gunners. Pour le média anglais, il n’est pas encore certain à 100 % que la direction d’Arsenal parvienne à trouver son nouveau directeur sportif cet été. Mais les dirigeants de l’actuel 5e de Premier League continuent leur opération séduction auprès des deux hommes. Reste à savoir, en ce qui concerne l’Olympique de Marseille, si Andoni Zubizarreta sera tenté ou non par le job. Un éventuel changement d’entraîneur dans la cité phocéenne pourrait évidemment faire évoluer sa réflexion, et donner envie à « Zubi », très peu écouté par Rudi Garcia sur le thème du mercato depuis son arrivée en 2016, de rester.