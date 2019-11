OM : Villas-Boas trahi par ses joueurs à Marseille ?

Dans : OM.

Cette semaine, le climat est serein à Marseille après la victoire contre Lille. Mais avant ce match, la situation était plus tendue à cause de la lourde défaite contre le PSG.

Ce match ne restera pas dans les annales du côté de l’Olympique de Marseille. Entre mauvaise communication de Villas-Boas avant le match, tactique trop audacieuse et équipe totalement amorphe sur la pelouse du Parc des Princes, il est évident que l’OM doit passer à autre chose. C’est ce qui a été fait avec la victoire contre Lille au Vélodrome samedi mais pour Jérôme Rothen, la performance XXS contre le PSG n’est pas anodine dans la saison de Marseille.

« J'ai été très critique avec Villas-Boas après la défaite à Paris, notamment sur la communication d'avant-match. Il l'a mis de côté et au final il en prend quatre, et aurait même pu en prendre huit. Il découvre le championnat de France et ce que peut représenter ce match. Il a été ensuite cohérent à Monaco en alignant une équipe pour se qualifier, et à l'arrivée il a été trahi par ses joueurs dans l'investissement. Il peut leur en vouloir. Il en a d'ailleurs mis certains devant leur responsabilité en faisant des changements contre Lille. Ce n’était pas génial, loin de là, mais au moins il y a le résultat. Dans le contexte marseillais, c'était très important pour Villas-Boas de gagner ce match-là » a commenté le consultant de RMC, qui estime que les joueurs de l’OM ont trahi leur coach en livrant un match aussi peu abouti face à Paris, et surtout ensuite face à Monaco. Heureusement, ils se sont bien rattrapés en battant Lille grâce à un état d’esprit remarquable.