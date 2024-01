L'OM devant le PSG, McCourt a dit non

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En juillet 2022, Jorge Sampaoli a pris la décision de quitter l’OM après 16 mois au club. Plus d’un an après, le technicien argentin a pris la parole dans L’Equipe pour justifier ce choix.

A l’époque, de nombreuses choses ont été dites pour justifier la démission surprise de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Après avoir terminé deuxième de Ligue 1, le technicien argentin n’avait aucune raison de faire ses valises. Il était adoré par ses joueurs ainsi que par les supporters et avait l’occasion de disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Mais selon la presse, Jorge Sampaoli n’était plus en phase avec Pablo Longoria et Frank McCourt sur la stratégie à adopter pour renforcer l’effectif. L’ancien entraîneur du FC Séville souhaitait de grands noms comme Griezmann ou encore Renato Sanches afin de lutter pour le titre et faire bonne figure en Ligue des Champions, des souhaits impossibles à réaliser pour l’état-major de l’OM.

Curieux le timing de l’interview de Sampaoli 🧐



Pas le genre de déclarations qui va détendre la Team OM déjà bien usée cette saison.



3 pages d’interview 18 mois (!!!) après son départ ! Il a eu le temps de prendre du recul pour choisir ses mots …



Prochaine itw AVB ?? pic.twitter.com/BTIa5SLPk5 — CM Football (@CMFootball_) January 24, 2024

Dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, Jorge Sampaoli a confirmé que sa vision et celle du propriétaire Frank McCourt étaient bien différentes, raison pour laquelle l’Argentin a préféré démissionner. « Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l'OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le Championnat. Moi, je disais seulement que, vu le niveau d'exigence du public de l'OM, il fallait être à la hauteur. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut » détaille Jorge Sampaoli avant de poursuivre.

Sampaoli voulait convaincre McCourt de viser plus haut

« Je veux gagner une Coupe d'Europe, gagner des titres. L'OM a changé de directeur sportif (Javier Ribalta est arrivé en juin 2022), et là j'ai compris que ce serait très difficile, que ce n'était plus le même projet. Et comme j'avais beaucoup d'affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j'ai préféré partir. Je me connais, je suis un obsessionnel et j'aurais été davantage frustré qu'heureux » lance l’ex-entraîneur de l’OM. Regrette-t-il d’être parti alors que depuis, sa carrière bat de l’aile ? Sa réponse est catégorique. « Non, je regrette simplement de ne pas avoir réussi à convaincre le propriétaire, ou Pablo, de faire un pas un avant » répond Jorge Sampaoli, dont le timing de l’interview a tout de même de quoi surprendre en cette période déprimante pour les supporters olympiens, qui ne parviennent plus du tout à s’identifier à leur équipe en raison des changements permanents sur le banc et au niveau de l’effectif. Et si Jorge Sampaoli était à l’affût pour revenir à l’OM dans les mois à venir ? Avec le club marseillais, plus rien ne serait surprenant.