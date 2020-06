OM : Villas-Boas l’attendait, ce milieu est enfin disponible au mercato

Dans : OM.

Pour compenser d'éventuels départs dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille prévoit de renforcer son milieu de terrain. Cela tombe bien, une cible de l’entraîneur André Villas-Boas se retrouve sur le marché des transferts.

Malgré les prévisions les plus inquiétantes pour ses finances, l’Olympique de Marseille continue de préparer son recrutement. Et l’on ne parle pas forcément de bonnes affaires à prix réduit. Le club phocéen tente par exemple de négocier l’arrivée de l’attaquant M’Baye Niang, estimé à au moins 15 M€. On parle aussi d’une offre de 7,5 M€ transmise à Portimonense pour son milieu offensif Lucas Fernandes. Preuve que le pensionnaire du Vélodrome possède une certaine enveloppe dédiée au mercato estival. Alors pourquoi ne pas l’utiliser pour une cible de longue date ?

En effet, João Mario (27 ans) sera disponible sur le marché des transferts. Le milieu polyvalent, dont le profil plaît à l’entraîneur André Villas-Boas, sort d’un prêt convaincant au Lokomotiv Moscou. Mais le club russe, pour des raisons financières, a décidé de ne pas lever l’option d’achat à 18 M€, révèle le journaliste italien Nicolo Schira. Et sans surprise, l’Inter Milan ne compte toujours pas sur l’international portugais, qui devra donc se trouver un point de chute. Un nouveau prêt pourrait permette à l’Olympique de Marseille de l’attirer, en espérant que le vainqueur de l’Euro 2016 accepte de baisser son salaire annuel à 5,5 M€.