OM : Villas-Boas ne veut pas de Mbaye Niang à Marseille !

Citée comme la piste offensive la plus chaude de l'Olympique de Marseille, Mbaye Niang ne viendra pas. André Villas-Boas l'annonce très clairement.

Entre Mbaye Niang et l’OM on semblait se faire les yeux doux depuis quelques mois, l’attaquant du Stade Rennais répétant à qui voulait l’entendre qu’il était tenté par l’Olympique de Marseille. Plus récemment, le joueur formé à Caen avait été vu avec Bouna Sarr dans la région provençale, et Mbaye Niang avait même reçu une amende pour avoir assisté à une course hippique à Marseille alors qu’il n’était pas autorisé à entrer dans l'hippodrome. Tout annonçait une offre de l'Olympique de Marseille à Rennes pour son international sénégalais de 25 ans. Mais ce mercredi, la venue de Mbaye Niang à l’OM est à conjuguer au passé. Dans un entretien accordé à La Provence, André Vilas-Boas balaie d’un revers de la main cette piste qui menait vers Niang et explique pourquoi ce dernier ne rejoindra par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival.

André Villas-Boas avoue quand même avoir été étonné de la manière dont toute cette histoire s’est passée. « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l’année. Son profil est intéressant, mais d’une part on n’a pas d’argent et d’autre part, on n’a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter. Ça a pris de l’importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu’au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de mon effectif. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on n’est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir. Je lui souhaite le meilleur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil », a confié l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille. Là encore, André Villas-Boas est très efficace lorsqu’il s’agit de mettre les choses au point, Mbaye Niang sait désormais à quoi s’en tenir.