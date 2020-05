OM : Villas-Boas l'aime peut-être, Mitroglou tente sa chance

Dans : OM.

Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven cette saison, Kostas Mitroglou n’a pas convaincu et sera de retour à l’Olympique de Marseille pour la reprise.

Et pour cause, le Grec a encore un an de contrat avec le club phocéen. Dans un article consacré au mercato de l’OM, le média local La Marseillaise était affirmatif au sujet de l’avenir du Grec, qui sera poussé vers la sortie en raison de ses émoluments colossaux. Mais du côté de Kostas Mitroglou, on ne l’entend pas de cette oreille, selon les informations du Phocéen. Effectivement, le site pro-OM affirme en cette fin de semaine que l’ancien attaquant de Benfica et de l’Olympiakos souhaite s’entretenir avec André Villas-Boas avant de prendre une décision quant à son avenir.

Kostas Mitroglou et son agent Paul Galariotis souhaitent donc rencontrer le coach portugais au plus vite afin de connaître les intentions de ce dernier au sujet de l’attaquant de 32 ans. Cela semble assez logique dans la mesure où André Villas-Boas n’a jamais dirigé Kostas Mitroglou puisque quand l’ancien manager du FC Porto est arrivé, le Grec était prêté à Galatasaray. Fin connaisseur du championnat de son pays, à savoir le Portugal, AVB a par exemple été un témoin privilégié des saisons pleines réalisées par l’attaquant de l’OM à l’époque où il évoluait à Benfica. Pour cette raison, il envisage peut-être de tenter de relancer l’attaquant en Provence, qui sait ? Le clan Mitroglou veut en tout cas en avoir le cœur net avant de se prononcer. En parallèle, le buteur à la barbe finement taillée figure dans le viseur d’Alanyaspor, 6e du classement du championnat turc. Son nom est également associé de manière répétitive à l’Olympiakos, en Grèce.