OM ‍: Moumbagna annonce la couleur, il va mettre Vitinha sur le banc

En pleine CAN, les dirigeants de l’OM ont surpris tout le monde en bouclant le transfert de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna. Un grand espoir offensif qui arrive à Marseille plein d’ambitions.

Confronté à l’irrégularité de Pierre-Emerick Aubameyang et à l’inefficacité de Vitinha, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pris une décision inattendue lors de ce mercato hivernal. Alors que les besoins étaient identifiés au poste de latéral gauche et dans le secteur du milieu de terrain à la création, Mehdi Benatia a finalement recruté… un avant-centre. En pleine Coupe d’Afrique des Nations, l’état-major de l’OM a bouclé la signature de Faris Moumbagna qui dispute actuellement la CAN avec le Cameroun. Décris comme un avant-centre extrêmement puissant et efficace, l’ancien attaquant de FK Bodø/Glimt a été interrogé sur son transfert à Marseille après la qualification du Cameroun pour les 8es de finale de la CAN à la fin de la rencontre face à la Gambie mardi soir.

Les supporters de l’OM apprécieront l’ambition du joueur ainsi que son franc-parler puisque Faris Moumbagna a clairement fait savoir qu’il débarquait en Provence pour s’imposer comme un titulaire et pour faire vibrer les supporters de l’OM. « C’est un peu le rêve. Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM. Et aujourd’hui je suis joueur de l’OM et voilà. C’est juste le travail et il faut continuer de travailler. Partir en Norvège et maintenant me retrouver à l’OM c’est juste une satisfaction qu’il faut continuer de remplir. Après je sais qu’il y a beaucoup d’attente, de gros enjeux. Il va falloir beaucoup travailler » a lancé Faris Moumbagna, qui sait qu’il va devoir composer avec la concurrence de Ndiaye, Correa, Aubameyang ou encore Vitinha.

Moumbagna veut rapidement s'imposer à l'OM

Mais cela ne semble pas faire peur au Lion Indomptable. « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM » a confié Faris Moumbagna, qui a par ailleurs confirmé que Mehdi Benatia était à 100 % à l’origine de ce transfert puisque s’il a échangé avec le nouveau conseiller sportif du club phocéen, le buteur camerounais n’a pas eu l’occasion de discuter ni avec Gennaro Gattuso ni avec Pablo Longoria.