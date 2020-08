OM : Villas-Boas est hypocrite, Riolo frappe fort

Dans : OM.

Il y a près de deux semaines, l’Olympique de Marseille jouait un match amical de gala face au Bayern Munich (défaite 1-0).

Un match qui n’était pas initialement planifié par le club phocéen, qui a été choisi par le Bayern Munich pour cette rencontre amicale afin de se préparer au Final 8 de la Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la programmation de cette rencontre avait fortement déplu à André Villas-Boas. « Je ne suis pas habitué à jouer des matchs comme celui contre le Bayern Munich, seulement motivé par l'aspect commercial » avait notamment pesté le technicien portugais. Des propos qui n’ont pas échappé à Daniel Riolo, lequel a tapé sur les doigts du coach de l’OM dans le podcast de RMC « After Marseille ».

« Villas-Boas a raison de se plaindre des opé’ commerciales. Moi, les personnes qui ont un salaire aussi élevé… Je veux dire c’est aussi le commerce qui fait ton salaire ! Les mecs qui se prennent pour des chevaliers blancs, c’est insupportable ! (…) Qu’on arrête un peu le foutage de gueule ! Ça me fait penser qu’un soir dans l’After, on devrait dénoncer les guirlandes d’hypocrisie. On va mettre de côté les phrases de Villas-Boas parce qu’il y en a eu quelques unes qui sont au comble de l’hypocrisie. Au comble ! Le soutien à la non-reprise » a commenté Daniel Riolo, pas du genre à égratigner André Villas-Boas, mais qui a été négativement surpris par les déclarations de l’ancien entraîneur du FC Porto au sujet de ce match entre l’OM et le Bayern Munich. Une rencontre qui a d’ailleurs été très utile pour Marseille puisque la suivante, programmée cinq jours plus tard contre Montpellier, a été annulée en raison d’un cas de Covid-19 au MHSC.