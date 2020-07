OM : Jouer le Bayern, ça dégoûte Villas-Boas

Dans : OM.

Affiche de gala ce vendredi à Munich, avec la confrontation amicale entre le Bayern Munich et l’Olympique de Marseille.

Une rencontre de prestige qui ne plait pas du tout à André Villas-Boas, et ce dernier ne s’est pas privé de le faire savoir. En effet, cette opposition n’était pas prévue à son programme, et le dérange au niveau du timing, comme en ce qui concerne la valeur de l’adversaire. Face à une équipe allemande qui vient d’être sacrée championne et se prépare à fond pour le Final 8 de la Ligue des Champions, l’OM risque de ne pas faire le poids avec ses stages assez intensifs à digérer. C’est pourquoi le coach olympien n’avait pas prévu d’amical à ce moment, avant que ses dirigeants ne le lui imposent.

« C’est un match purement commercial, il n’est pas dans mon calendrier pour la préparation. On va le jouer sous cet aspect, et une fois ce match fini, on va préparer Montpellier, Nîmes et Stuttgart qui sont les matches qu’on a choisis pour la préparation », a balancé André Villas-Boas, qui préférait voir son équipe affronter des formations d’un niveau inférieur, pour ne pas mettre en danger physiquement ses joueurs. En tout cas, le Bayern Munich se félicite de son côté d’avoir pu trouver un adversaire du rang de l’OM, venu dans la région pour se préparer, et qui servira de sparring-partner pour garder la forme en attendant les chocs européens du mois d’août. Pour AVB, l’idée sera de travailler surtout les semaines suivants afin de mettre son équipe dans les meilleures disposition pour la reprise du championnat face à Saint-Etienne, le vendredi 21 août. Voilà qui laisse du temps pour digérer ce « match commercial ».