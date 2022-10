OM : Clément Turpin, meilleur joueur du PSG, l'arbitre se fait secouer

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Que serait un match PSG-OM sans une bonne polémique sur l'arbitre ? La victoire parisienne dimanche soir contre Marseille ne déroge pas à la règle, Clément Turpin ayant fait hurler les supporters phocéens.

Même si on a connu des chocs entre Paris et Marseille nettement plus musclés, le duel Neymar-Alvaro Gonzalez étant notamment resté dans toutes les mémoires, il y a tout de même eu quelques petites frictions sur la pelouse du Parc des Princes. Et en seconde période, Clément Turpin, arbitre français numéro 1 désigné pour la plus grosse affiche de Ligue 1, a même sorti un carton rouge à destination de Samuel Gigot, auteur d’un tacle très en retard et engagé sur Neymar. Une décision qui a mis en ébullition les supporters de l’Olympique de Marseille, persuadés que l’arbitre avait clairement choisi son camp. Ajoutez à cela deux ou trois autres décisions de Clément Turpin, et il n’en fallait pas plus pour faire exploser la cocotte-minute juste après la victoire du PSG grâce à un but de Neymar.

Clément Turpin, arbitre anti-OM ?

Et Igor Tudor a contribué à agiter les réseaux sociaux en se plaignant de l’expulsion de son joueur. « Je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il ne touche Neymar. Il faut que je regarde les images. Si vous donnez un carton rouge parce qu'il l'a touché, c'est normal. Mais si c'est juste pour sanctionner l'intention, c'est une erreur », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui se trompe sur le plan réglementaire. Et dans la foulée d’Igor Tudor, cela a ronflé très fort sur les réseaux sociaux. « Pas de carton rouge sur Neymar pour le coup de coude. 2 penaltys indiscutables non sifflés pour l’OM. Un rouge très sévère contre l’OM. Turpin a évidemment fait le taf. La VAR aussi. Championnat faussé pour l’OM. Un éternel recommencement », fulminait ainsi Matthieu Franceschi, tandis que Vincenzo Tommasi était plus précis : « Ce qui me choque le plus chez Turpin c'est sa faculté à être sûr de ses décisions quand c'est contre l’OM. » Et même chez les politiques on est venu mettre son grain de sel. « Le PSG a donc eu besoin que l'arbitre oublie 2 penaltys (mains + poussette sur Clauss à 5 minutes d'intervalle) et d'un carton rouge (alors que Gigot ne touche pas Neymar) pour battre 1-0 l'OM. Merci Turpin encore ! », a lancé Gabriel Melaïmi, membre du bureau politique de Oser La France et supporter acharné de Marseille.