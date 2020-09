OM : Une ultime surprise en préparation au mercato ?

Dans : OM.

Ce mardi après-midi, André Villas-Boas et Pablo Longoria étaient présents en conférence de presse afin de présenter Luis Henrique à la presse.

Recruté pour moins de 12 ME en provenance de Botafogo selon les déclarations de Pablo Longoria, le jeune Brésilien de 18 ans est devenu en milieu de semaine la quatrième recrue de l’été à Marseille, après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. La venue de Luis Henrique sonne-t-elle la fin du mercato en Provence ? Ce mardi, il ne fallait pas compter pour Pablo Longoria et sur André Villas-Boas pour en dire trop. Mais le coach portugais a tout de même lâché un petit indice, en faisant savoir à son auditoire qu’une ultime surprise était encore possible durant ce mercato estival. Un dernier mouvement aussi bien possible dans le sens des arrivées… que dans celui des départs.

« Le mercato a une influence pour la préparation de ton effectif. On a bien géré. Il peut encore donner des surprises, bonnes ou mauvaises. C'est possible qu'on ait des options de dernières minutes dans les entrées ou dans les sorties. Je pense qu'il a été bien réussi. On a rempli notre effectif pour jouer les trois compétitions. Je pense qu'on a bien fait dans cet aspect-là » s’est félicité André Villas-Boas, globalement satisfait de la manière dont le mercato a été géré par Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria, en dépit d’un manque évident de moyens. De son côté, le directeur sportif espagnol de l’Olympique de Marseille a considéré que l’effectif olympien était trop large quantitativement et qu’un ou plusieurs départs étaient encore possibles. Pour rappel, l’OM cherche activement des portes de sortie à Valère Germain ou encore à Kostas Mitroglou tandis que le jeune Abdallah Mohamed Abdallah a été prêté lundi soir au SV Zulte Waregem.