OM : Longoria rétablit la vérité sur le prix de Luis Henrique

Dans : OM.

Ce mardi après-midi, Luis Henrique a officiellement été présenté aux médias au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille.

Pour rappel, le jeune Brésilien de 18 ans s’est engagé la semaine dernière pour cinq ans en faveur de l’OM, en échange d’un chèque compris entre 10 et 12 ME. Ce tarif, ayant fuité dans la grande majorité des médias français et brésiliens, est toutefois assez éloigné de la réalité. En effet, Pablo Longoria a fait savoir durant la conférence de presse de présentation de Luis Henrique que l’Olympique de Marseille avait déboursé une somme bien inférieure au chiffre ayant circulé dans la presse afin de s’offrir les services de ce grand espoir de Botafogo, qui figurait par ailleurs dans le viseur de la Juventus Turin au mercato.

« On considère que faire des transferts comme celui de Luis Henrique c'est pour donner du patrimoine au club. Le club a fait un effort économique, je dois remercier McCourt et le président. D'habitude, je ne parle pas du prix du transfert, mais là c'est beaucoup moins que les 12 millions sortis dans la presse. Luis a de la vitesse, de la puissance. C'est un joueur du futur. Il a fait 19 matchs avec l'équipe première de Botafogo, 2 buts et 5 passes décisives. Je suis un grand suiveur de Luis. Il a fait de grandes prestations qui ont attiré l'œil des recruteurs » a prévenu le directeur du football de l’Olympique de Marseille, pour qui le club phocéen a sans aucun doute fait une très bonne affaire en recrutant Luis Henrique. Les supporters olympiens pourraient par ailleurs avoir l’occasion de découvrir leur nouvel attaquant dès le week-end prochain puisque l’entraîneur André Villas-Boas a fait savoir qu’il y avait de bonnes chances pour que Luis Henrique soit dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Lyon, dimanche soir en clôture de la sixième journée de Ligue 1.