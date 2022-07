Officiel : Jorge Sampaoli quitte l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pour un coup de tonnerre, c’est un coup de tonnerre. Jorge Sampaoli n'est plus l'entraineur de l'OM.

Alors que le mercato avançait trop doucement à son goût à Marseille, Jorge Sampaoli a fait part à son président de son souhait de quitter le club provençal. L’entraineur argentin a quitté ses fonctions avec son staff technique, et son départ a été accepté « d’un commun accord » par l’OM et Pablo Longoria. « L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. Jorge Sampaoli est le premier entraineur à qui Pablo Longoria a souhaité confier le destin de l’équipe première en février 2021 (…). Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape. Le club va désormais entamer un nouveau cycle qui s’inscrira dans la continuité de la politique sportive mise en place par le président Pablo Longoria depuis son arrivée » a fait savoir l’OM, qui se met d’ores et déjà en quête d’un nouvel entraineur pour la saison qui a déjà débuté avec la reprise de l’entraînement ces derniers jours. L'OM en dira plus sur cette situation assez folle ce 17h00 à l'occasion d'une conférence de presse forcément très attendue.