L'OM refuse un premier chèque pour son défenseur vedette

Par Claude Dautel

Encore en vacances suite à sa participation à l'Euro 2024 avec la France, Jonathan Clauss ne devrait pas faire de vieux os à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria n'acceptera pas n'importe quoi.

On le sait depuis plusieurs mois, entre Jonathan Clauss, seul international français de l'OM, et le duo Longoria-Benatia ce n'est pas le grand amour. Et même si le défenseur international de Marseille a confié en marge de l'Euro qu'il attendait de rencontrer Roberto de Zerbi avant de décider de quoi sera fait son avenir, tout indique que Clauss quittera le club phocéen à un an de la fin de son contrat. Aucune prolongation n'étant prévue entre le joueur de 31 ans et l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a tout intérêt à vendre son international durant l'été. Du côté de l'OM, on a constaté de l'intérêt de Naples ou bien encore de l'Atlético de Madrid pour le latéral, mais aucune proposition financière. Cependant, Le Parisien confirme que l'OGC Nice a transmis une première offre pour Jonathan Clauss mais qu'elle a été immédiatement refusée.

Clauss et l'OM, c'est bientôt fini

Pour faire signer l'ancien joueur du RC Lens, qui retrouverait ainsi Franck Haise, le Gym a proposé 3,5 millions d'euros à l'Olympique de Marseille où on n'a même pas étudié ce premier contact. Cependant, l'OGC Nice n'a pas abandonné l'idée de recruter l'expérimenté défenseur, et les négociations se sont poursuivies malgré cet échec initial. « Nice continue d’avancer ses pions dans l’espoir de trouver un accord pour le faire venir. Une proposition contractuelle aurait déjà été faite. Certaines sources évoquent déjà un contrat de trois années plus une autre optionnelle », précise notre confrère. A une semaine de la reprise de l'entraînement pour Jonathan Clauss, l'OM et Nice ont donc encore un peu de temps pour s'entendre sur le montant du transfert, même si le club azuréen ne fera pas des folies et l'a déjà fait savoir à Pablo Longoria.