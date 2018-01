OM : Une offre italienne pour ce joueur à 10 ME ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Si Rudi Garcia n’a pas réussi à trouver l’avant-centre qui lui donne satisfaction pour le moment cette saison, l’entraineur marseillais est en revanche comblé avec son animation sur les côtés.

Outre les titulaires habituels Thauvin et Payet en début de saison, un joueur est venu bouleverser la tactique établie. Il s’agit de Lucas Ocampos, dont le dynamisme et la volonté lui ont permis de grappiller un temps de jeu intéressant, alors qu’il était presque mis aux oubliettes après ses prêts en Italie. Ses performances ne lui valent pas forcément un statut de titulaire, mais plutôt l’intérêt d’un club de Serie A.

Selon Tuttosport, le Torino se penche sur le cas de l’Argentin, et envisage de se positionner avec une offre pour cet été. Le joueur acheté à Monaco pour 7 ME, possède une valeur désormais supérieure car annoncée à 10 ME. De quoi faire une rentrée d’argent intéressante en fin de saison et permettre de financer des arrivées dans d’autres secteurs ? L’OM aura le temps de se pencher sur cette situation l’été prochain, mais nul doute que les performances de Lucas Ocampos, qui a marqué sept buts cette saison, ne passent pas inaperçues.